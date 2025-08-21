 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Walmart relève ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 21/08/2025 à 14:21

(AOF) - Walmart, dont le titre se replie de 2,5% en avant-Bourse, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice fiscal 2025/2026. Mais le groupe a manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre pour la première fois en 13 trimestres, ressortant à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Le bénéfice net ressort à 7,03 milliards de dollars (contre 5,93 milliards attendus), en essor de 56,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 177,40 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 4,8%, là où le consensus ciblait 175,93 milliards de dollars.

Les ventes comparables totales de Walmart aux États-Unis ont progressé de 4,6 %, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,8 %.

Walmart a relevé ses perspectives de ventes pour l'ensemble de cet exercice, prévoyant désormais une croissance annuelle comprise entre 3,75% et 4,75%, contre une fourchette précédente de 3% à 4%.

Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,52 et 2,62 dollars, contre une fourchette antérieure de 2,50 à 2,60 dollars.

Valeurs associées

WALMART
102,580 USD NYSE 0,00%
