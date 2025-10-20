Un avion-cargo termine son atterrissage dans l'eau à Hong Kong

Un avion-cargo en provenance de Dubaï a quitté la piste au moment de son atterrissage lundi à l'aéroport international de Hong Kong, terminant sa course dans l'eau, a déclaré l'opérateur de l'aéroport, tandis que la presse locale a fait état de deux morts dans l'incident.

Des photos prises après l'accident montrent un avion-cargo 747 de Boeing BA.N opéré par AirACT en partie submergé, alors que l'aéroport est entouré par plusieurs étendues d'eau.

Quatre membres d'équipage de l'appareil ont été secourus, a fait savoir l'aéroport dans un communiqué.

D'après le journal South China Morning Post, citant la police, deux personnes ont été tuées après que l'avion-cargo a percuté le véhicule dans lequel elles se trouvaient, sur la piste d'atterrissage.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par la police.

(Anne Marie Roantree, Farah Master et Rishav Chatterjee; version française Jean Terzian)