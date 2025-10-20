 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 08:44

* KERING PRTP.PA a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'ORÉAL OREP.PA pour un montant de 4 milliards d'euros, une opération qui s'inscrit dans le plan du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, pour alléger la dette du groupe et recentrer ses activités sur la mode.

* FORVIA FRVIA.PA a fait état lundi d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs, mais a confirmé ses objectifs 2025 grâce à ses plans de réductions de coûts en Europe ainsi qu'à l'échelle mondiale.

* B&M BMEB.L a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir découvert qu'elle n'avait pas correctement comptabilisé 7 millions de livres sterling (9,40 millions de dollars) de frais de transport à l'étranger, et a annoncé que son directeur financier allait démissionner.

* TKMS TKMS.DE - Le constructeur naval allemand est introduit en Bourse lundi à Francfort, dernière initiative en date de sa société mère THYSSENKRUPP TKAG.DE visant à simplifier sa structure et à tirer parti de la demande mondiale croissante en matière d'équipements de défense.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VY0DX

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

B&M EURVALRET
177,525 GBX LSE -18,23%
FORVIA (EX FAURECIA)
9,9540 EUR Euronext Paris -6,58%
KERING
319,2500 EUR Euronext Paris +3,13%
L'OREAL
392,2000 EUR Euronext Paris +0,40%
THYSSENKRUPP
9,832 EUR XETRA -18,44%
