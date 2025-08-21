Walmart relève des prévisions après des résultats en hausse au 2e trimestre

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart a relevé une partie de ses prévisions pour son exercice fiscal décalé 2026 après une hausse de près de 5% de son chiffre d'affaires et un bond de plus de 56% de son bénéfice au deuxième trimestre.

( AFP / ROBYN BECK )

Selon un communiqué publié jeudi, elle s'attend désormais à une hausse de son chiffre d'affaires annuel de 3,75% à 4,75% (3% à 4% auparavant) et à un bénéfice par action hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés - situé entre 2,52 et 2,62 dollars (2,50 à 2,60 dollars auparavant).

Le géant de Bentonville (Arkansas) a engrangé un chiffre d'affaires de 177,40 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 4,8% sur un an, grâce à une croissance dans ses trois segments (Walmart US, Sam's Club et international).

Son bénéfice net ressort à 7,03 milliards de dollars, un essor de 56,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le groupe a notamment profité d'un gain de 2,71 milliards de dollars lié à des retours sur investissements non spécifiés.

Ces chiffres sont supérieurs au consensus des analystes de FactSet qui attendait un chiffre d'affaires de 175,93 milliards de dollars et à un bénéfice net de 5,93 milliards.

En revanche, le bénéfice par action à données comparables ne répond pas aux attentes: il ressort à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Un an plus tôt, Walmart avait publié 67 cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Walmart perdait 2,61%.

Outre le relèvement de plusieurs objectifs annuels, le groupe a également émis des prévisions pour son troisième trimestre dont les ventes devraient progresser sur un an de 3,75% à 4,75%, le résultat opérationnel de 3% à 6% et le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels être compris entre 58 et 60 cents.