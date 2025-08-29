Walmart rejette une action en justice intentée par des actionnaires au sujet de la divulgation des résultats de l'enquête sur les opioïdes

Walmart WMT.N a rejeté un appel d'actionnaires qui affirmaient que le plus grand distributeur du monde les avait escroqués en omettant de révéler que des procureurs fédéraux enquêtaient sur ses pratiques de distribution d'opioïdes.

La troisième cour d'appel du circuit américain à Philadelphie a déclaré que Walmart n'avait pas commis de fraude en matière de valeurs mobilières en attendant juin 2018 pour révéler qu'elle faisait l'objet d'une enquête, un an et demi après le début de l'enquête et dix semaines après qu'un procureur du Texas a averti qu'il avait l'intention d'inculper l'entreprise.

Walmart a appris l'existence de l'enquête sur les opioïdes après que des agents fédéraux ont fait une descente dans l'un de ses magasins, à la recherche de dossiers concernant deux médecins texans qui prescrivaient de grandes quantités d'analgésiques.

L'entreprise n'a pas été inculpée, mais a fait l'objet d'une action civile du ministère américain de la justice en décembre 2020. Un procès est prévu pour novembre 2027. Le distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, possède plus de 5 000 pharmacies Walmart et Sam's Club .

Les actionnaires ont intenté un procès à Walmart après que ProPublica a fait état de la quasi-inculpation le 25 mars 2020.

Les actions de Walmart ont chuté de 5,1 % ce jour-là, effaçant environ 16 milliards de dollars de valeur marchande, et ont chuté après que le ministère de la Justice a annoncé son action civile.

Dans sa décision de vendredi (3-0), le juge Anthony Scirica a déclaré que "tout n'est pas fraude en matière de valeurs mobilières" et que si Walmart n'a pas révélé la menace de l'acte d'accusation, elle a "fait ce qu'elle devait faire" pour éviter les divulgations trompeuses.

"La plainte ne prétend pas de manière plausible que les enquêtes sur Walmart constituaient une responsabilité ou une responsabilité raisonnablement possible, ou que les informations communiquées par Walmart laissaient entendre qu'elle ne faisait pas l'objet d'une enquête", a écrit M. Scirica.

"Une fois que les contours de l'enquête sont devenus plus clairs, Walmart a révélé qu'elle faisait l'objet d'une enquête, qu'elle en était l'objet et qu'elle risquait de subir des pertes."

La décision de vendredi a confirmé le non-lieu prononcé le 20 avril 2024 par le juge en chef Colm Connolly du tribunal fédéral du Delaware.

Les avocats des actionnaires n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Une porte-parole de Walmart a déclaré que l'entreprise était satisfaite du résultat.

En novembre 2022, Walmart a conclu un accord de règlement de 3,1 milliards de dollars à l'échelle nationale pour les réclamations relatives aux opioïdes déposées par les États, les collectivités locales et les gouvernements tribaux.

L'affaire est In re Walmart Inc Securities Litigation, 3rd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 24-1818.