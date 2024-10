Walmart réduit de moitié le prix de l'abonnement à Walmart Plus avant les vacances

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a déclaré lundi qu'il offrirait son service d'adhésion, Walmart Plus, avec une réduction de 50 % avant les fêtes de fin d'année, alors que le distributeur tente de combler l'écart avec le service d'abonnement Prime de son rival Amazon.com AMZN.O .

Cette année, les détaillants américains tels que Walmart ont lancé des événements de vente plus tôt et ont ajouté plus d'offres et d'avantages pour attirer les acheteurs qui font face à une inflation élevée. La National Retail Federation prévoit que les ventes au détail des fêtes de fin d'année aux États-Unis augmenteront de 3,5 % au maximum, soit le rythme le plus lent depuis six ans en raison de la frugalité des dépenses.

Dans le cadre de ces offres précoces, Walmart propose une adhésion d'un an à Walmart Plus pour 49 dollars, contre 98 dollars habituellement, du lundi au 2 décembre.

Cette initiative souligne les efforts déployés par Walmart pour concurrencer Amazon Prime, qui coûte 139 dollars par an et compte six fois plus d'abonnés. Selon Consumer Intelligence Research Partners, Amazon Prime compte 180 millions d'abonnés aux États-Unis, tandis que eMarketer estime que Walmart Plus atteindra 32 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année.

Walmart Plus offre des avantages tels que des livraisons express, le jour même et le lendemain, un abonnement gratuit à Paramount+ et une réduction de 10 cents par gallon d'essence. Les membres d'Amazon Prime bénéficient d'avantages tels qu'un abonnement annuel aux services de livraison Grubhub+, des offres anticipées et exclusives lors du Prime Day, et un accès gratuit à Amazon Music et Amazon Prime Video.