Walmart: prévisions maintenues pour le 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Walmart a réitéré mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour le premier trimestre en cours en dépit de la zone de turbulences actuellement traversé par les marchés mondiaux en raison de l'escalade du conflit commercial.



Le numéro un mondial de la distribution - qui tient mardi une réunion d'investisseurs - dit toujours viser une progression entre 3% et 4% de ses ventes sur le trimestre qui se clôturera à la fin du mois d'avril.



Le groupe, qui prévoyait de faire progresser son résultat opérationnel ajusté de 0,5% à 2% dans l'intervalle, indique que l'ampleur de la variation de ce dernier pourrait s'avérer plus large que prévu en raison d'un 'mix' produits moins favorable, de sinistres plus importants et de l'impact des droits de douane.



'L'histoire nous enseigne que Walmart émerge des périodes d'incertitude avec des parts de marché en hausse et une activité solide', a rappelé à l'occasion John David Rainey, le directeur financier.



'Nous avons radicalement changé notre modèle économique ces dernières années grâce à des investissements stratégiques bien pensés et nous disposons désormais d'un profil financier qui nous permet de générer des rendements bien plus élevés', a-t-il ajouté.



Depuis sa dernière journée d'investisseurs, organisé en avril 2023, Walmart rappelle avoir généré une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5% pour une hausse de son résultat opérationnel de quasiment 10%.



L'action Walmart reculait d'environ 1% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street après ces annonces.





Valeurs associées WALMART 81,800 USD NYSE 0,00%