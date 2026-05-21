Walmart maintient ses objectifs annuels alors que la flambée des prix du carburant pèse sur la consommation américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Annonce un bénéfice par action de 66 cents au premier trimestre, conforme aux prévisions

* Les ventes comparables aux États-Unis au premier trimestre ont augmenté de 4,1 %, dépassant les attentes

* Les ventes en ligne aux États-Unis au premier trimestre progressent de 26 %

* Prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations

(Ajoute des détails issus de la conférence téléphonique post-résultats) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Walmart WMT.O a maintenu jeudi ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, alors que la hausse des coûts du carburant pousse les consommateurs en quête de bonnes affaires vers ses produits alimentaires et ses articles de première nécessité à bas prix.

Les détaillants américains ont signalé une pression croissante sur les dépenses de consommation cette année, le moral des consommateurs ayant atteint un niveau historiquement bas en mai et l'inflation ayant enregistré sa plus forte hausse en trois ans.

Walmart a été largement épargné par l'impact de la faiblesse des dépenses, les Américains s'étant davantage tournés vers ses rayons et son site web pour acheter des produits alimentaires moins chers.

Toutefois, avec le prix du carburant frôlant les 4 dollars le gallon en raison de la guerre en Iran, la pression devrait s'accentuer sur les consommateurs américains si l'inflation reste élevée.

« Si le contexte actuel de coûts élevés persiste, nous nous attendons à une inflation des prix de détail légèrement plus élevée au deuxième trimestre et au second semestre », a déclaré John David Rainey, directeur financier de Walmart, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La société a maintenu son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires net entre 3,5 % et 4,5 % et son bénéfice par action ajusté entre 2,75 $ et 2,85 $.

En février, les analystes avaient qualifié de prudentes les premières prévisions annuelles du directeur général John Furner , s'attendant à ce que la société les revoie à la hausse au cours de l'année.

L'action de la société a reculé d'environ 2 % en pré-ouverture, la société ayant également prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre inférieurs aux estimations.

« Walmart est l'une des rares grandes enseignes de distribution à se négocier près de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années, et la confirmation des perspectives pour l'ensemble de l'année n'a tout simplement pas suffi à faire grimper le cours de l'action », a déclaré Bryan Hayes, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

LES CONSOMMATEURS À LA RECHERCHE DU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX AFFLUENT CHEZ WALMART

« Les consommateurs, en particulier ici aux États-Unis, nous disent qu’ils ressentent une certaine pression et qu’ils se tournent vers Walmart pour trouver des prix avantageux », a déclaré M. Furner lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

La société a prolongé les baisses de prix qu'elle avait entamées au second semestre de l'année dernière, a-t-il ajouté.

Le montant moyen des transactions chez Walmart a augmenté de 3 % au premier trimestre, contre une hausse de 1,6 % il y a un an. En revanche, la croissance du panier moyen, c'est-à-dire le montant dépensé par visite, a ralenti à 1,1 %, contre 2,8 % il y a un an.

« Cela signifie que Walmart gagne réellement des parts de marché plutôt que de simplement profiter de la hausse des prix », a déclaré M. Hayes.

Son concurrent de plus petite taille, Target TGT.N , a relevé ses prévisions de ventes annuelles grâce à son plan de redressement naissant, mais ses dirigeants ont appelé à la prudence, tandis que les chaînes de supermarchés Kroger et Albertsons ont présenté des prévisions annuelles prudentes.

LE CHOC PÉTROLIER RÉDUIT LES MARGES

La guerre en Iran a également fait grimper les coûts de certaines matières premières telles que la résine et d'autres matériaux d'emballage, exerçant une pression supplémentaire sur les chaînes d'approvisionnement qui se remettaient à peine des droits de douane généralisés imposés sur les importations l'année dernière.

La hausse des coûts du carburant a pesé sur le résultat d'exploitation de Walmart au premier trimestre à hauteur d'environ 175 millions de dollars, et l'entreprise a déclaré avoir tenté d'absorber ces coûts dans ses opérations de livraison afin de maintenir des prix bas.

La marge brute de Walmart aux États-Unis a augmenté de 29 points de base, grâce à la croissance de ses revenus liés aux abonnements et à la publicité, mais cette hausse a été partiellement compensée par la hausse des coûts du carburant.

Son bénéfice par action ajusté pour le premier trimestre s'est établi à 66 cents, conformément aux estimations.

La société prévoit une hausse de 4 % à 5 % de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre, contre des estimations de 5,09 %, et un bénéfice par action ajusté de 72 à 74 cents, contre des prévisions de 75 cents, selon les données compilées par LSEG.

Walmart, qui a dépassé les estimations de ventes comparables aux États-Unis pour le premier trimestre, attire davantage de clients à revenus élevés à la recherche de commodité et qui s'abonnent à ses services de livraison.

Les ventes en ligne ont bondi de 26 % au premier trimestre et leur contribution au chiffre d'affaires total a fortement augmenté par rapport à l'année dernière.

« Nos résultats reflètent l'attention que nous continuons de porter à l'ensemble de l'entreprise: de meilleures expériences d'achat, un assortiment plus large et une livraison plus rapide », a déclaré M. Furner dans un communiqué.