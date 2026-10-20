Walmart lance une offre groupée d'adhésion à 120 dollars avec Sam's Club à l'approche des fêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Walmart WMT.O a lancé mardi une offre groupée à 120 dollars par an combinant ses abonnements Walmart+ et Sam's Club Plus, offrant ainsi aux clients une réduction de près de 100 dollars par rapport à l'achat séparé de ces abonnements à l'approche des fêtes de fin d'année.
Voici quelques détails:
* Le géant de la grande distribution aborde la saison des achats de fin d'année dans un contexte de faiblesse des dépenses de consommation, en particulier parmi les ménages à faibles et moyens revenus
* Walmart, tout comme ses concurrents Target TGT.N et Kroger KR.N , a baissé les prix de milliers d’articles cette année afin d’attirer les consommateurs soucieux de leur budget
* En août, Walmart a enregistré sa plus faible croissance trimestrielle des ventes à périmètre constant depuis six ans, le panier moyen par visite ayant également reculé par rapport à l’année précédente
* Le distributeur s'appuie également sur ses plateformes publicitaires pour soutenir son bénéfice et contribuer à maintenir ses marges
* Les chaînes de distribution réservées aux membres, telles que Costco COST.O , et les chaînes de supermarchés discount, comme Aldi, ont enregistré une fréquentation en hausse aux États-Unis, les consommateurs recherchant à la fois la commodité et le rapport qualité-prix
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