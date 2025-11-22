 Aller au contenu principal
Walmart fait ses débuts en Afrique avec l'ouverture d'un magasin en Afrique du Sud
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siyanda Mthethwa

Walmart WMT.N a ouvert son premier magasin en Afrique du Sud samedi, marquant les débuts du géant américain de la distribution sur le continent africain alors qu'il cherche à s'implanter sur un marché concurrentiel.

Plus d'une centaine de clients ont fait la queue pendant des heures à l'extérieur du magasin pour profiter des "prix bas quotidiens" de Walmart et acheter des produits internationaux qui ne sont pas facilement disponibles en Afrique du Sud, tels que des friteuses de comptoir de Drew Barrymore, des poupées Labubu et des sodas Dr.Pepper.

"Je suis en fait ici pour un produit spécifique que l'on ne peut pas vraiment trouver en Afrique du Sud....'est un jouet pour enfants, Labubu", a déclaré Refilwe Mabale à Reuters.

Certains, comme Tshepo Rambau, espéraient faire des affaires pendant le week-end du Black Friday. Cet homme de 44 ans a déclaré à Reuters, alors qu'il se trouvait dans la file d'attente, qu'il s'intéressait à des produits technologiques tels que les prolongateurs WIFI.

"J'espère qu'ils seront moins chers ici", a-t-il déclaré.

Le distributeur proposera également un service de livraison en ligne en soixante minutes. Cela le place en concurrence directe avec le service de livraison à la demande Sixty60 de Checkers, qui appartient au plus grand distributeur de produits alimentaires d'Afrique du Sud, Shoprite SHPJ.J .

"L'ouverture du premier magasin Walmart en Afrique du Sud est bien plus qu'une étape commerciale, c'est un engagement à aider les clients à économiser de l'argent et à mieux vivre en leur offrant constamment le coût total le plus bas pour le panier de produits dont ils ont besoin", a déclaré Andrea Albright, vice-présidente exécutive de Walmart, dans un communiqué.

Le magasin, situé à Roodepoort, à l'ouest de Johannesburg, a créé 80 nouveaux emplois et a collaboré avec 15 petites et moyennes entreprises locales, a indiqué le distributeur.

