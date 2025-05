Walmart: en vert après ses résultats, un broker à l'achat information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Walmart gagne plus de 2% à New York au lendemain de sa publication trimestrielle. Dans ce contexte, Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 120 dollars sur le titre, jugeant les résultats 'décents', d'autant que le groupe de distribution a confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours.



'Avec les droits de douane à l'esprit des investisseurs, la direction a éclairé sur sa capacité à faire face aux vents contraires sur le sourcing international. Les gains de parts de marché se poursuivent, ce qui reste l'objectif du management', note le broker.



Selon Jefferies, Walmart continue d'être bien positionné pour générer des gains de parts de marché à l'avenir, ainsi que pour accroître ses efficiences omnicanales et pour renforcer sa croissance dans le commerce en ligne.







Valeurs associées WALMART 98,180 USD NYSE +1,80%