Walmart en hausse après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation à « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action du géant de la grande distribution Walmart WMT.O progresse d'environ 3% à 119,30 dollars

** La Deutsche Bank relève la recommandation sur Walmart de « conserver » à « acheter », estimant que le distributeur est bien placé pour gagner des parts de marché dans le contexte inflationniste actuel, les consommateurs recherchant des produits offrant un bon rapport qualité-prix; objectif de cours fixé à 136 dollars

** La société de courtage indique que les tendances de consommation se sont améliorées par rapport à il y a trois mois, les acheteurs à faibles revenus s'étant stabilisés depuis juillet et les dépenses des ménages à revenus élevés restant soutenues

** Elle s'attend à une amélioration des marges bénéficiaires, les activités à forte marge continuant de croître plus rapidement que le cœur de métier de la grande distribution et les gains liés à l’automatisation se répercutant de plus en plus sur les résultats

** La société « reste très confiante », indique la société de courtage, ajoutant que les tendances en matière de dépenses de consommation sont « stables, voire en amélioration » par rapport à il y a trois mois

** 40 des 44 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », quatre « conserver »; leur objectif de cours médian est de 130 $ – données LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a progressé d’environ 4%