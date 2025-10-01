Walmart élimine progressivement les colorants synthétiques de toutes ses marques de distributeur

Suppression des colorants synthétiques dans les produits alimentaires sous marque de distributeur d'ici à janvier 2027

90 % des produits alimentaires de marque propre sont actuellement exempts de ces colorants

Plusieurs grandes entreprises de produits alimentaires emballés ont pris des mesures similaires

(Ajout de commentaires d'un porte-parole de l'entreprise aux paragraphes 7 et 8)

Walmart WMT.N a déclaré mercredi qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses aliments de marque privée aux États-Unis, y compris les marques Great Value et Bettergoods, d'ici janvier 2027, rejoignant ainsi plusieurs autres entreprises sous la pression de l'administration Trump.

Les principaux fabricants d'aliments emballés, dont PepsiCo

PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N , ont fait des annonces similaires ces derniers mois, en réponse à l'initiative de l'administration "Make America Healthy Again "

Le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr., a sévi contre les aliments ultra-transformés et les additifs chimiques, affirmant qu'ils étaient à l'origine d'une crise nationale d'obésité infantile, de diabète, de cancer, de troubles mentaux, d'allergies et de troubles du développement neurologique tels que l'autisme.

Walmart, le plus grand distributeur au monde en termes de chiffre d'affaires, prévoit également d'éliminer plus de 30 autres ingrédients tels que les conservateurs, les édulcorants artificiels et les substituts de graisse de son assortiment de marques de distributeur.

"Nos clients nous ont dit qu'ils voulaient des produits fabriqués avec des ingrédients plus simples et plus familiers - et nous les avons écoutés", a déclaré John Furner, président de Walmart U.S.

L'entreprise possède six marques alimentaires maison, qui ont séduit les Américains à la recherche de bonnes affaires. Elle a déclaré que 90 % de ses produits alimentaires de marque privée sont actuellement dépourvus de colorants synthétiques.

Walmart remplace les colorants artificiels par de la racine de betterave, du curcuma, des carottes noires, des épinards et de l'hibiscus, bien que les bleus et les verts restent plus difficiles à remplacer que les autres couleurs, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Les produits à base de gélatine vendus sous la marque "Great Value" sont un exemple des changements apportés: les colorants jaunes #6 et rouges #40 qui donnent la couleur orange seront remplacés par du bêta-carotène. Pour la coloration des cerises, les colorants rouge #40 et bleu #1 utilisés seront remplacés par une combinaison de carotte, de radis, d'hibiscus, de myrtille et de spiruline, a déclaré le porte-parole.

Le distributeur a indiqué qu'il travaillait avec les fournisseurs de marques privées pour adapter les formulations et trouver des ingrédients de remplacement. Les produits reformulés, qu'il s'agisse de conserves, de produits surgelés, de céréales ou de salades, commenceront à être distribués dans les mois à venir.

"En tant que premier épicier des États-Unis, cette décision aura un impact significatif sur le marché et sur la sécurité des aliments que tant d'Américains achètent", a déclaré Brian Ronholm, directeur de la politique alimentaire chez Consumer Reports, un groupe de défense des consommateurs à but non lucratif.

La chaîne de clubs-entrepôts Sam's Club , propriété de Walmart, a déclaré en juin qu'elle supprimerait les colorants artificiels et l'aspartame de sa marque Member's Mark d'ici à la fin de l'année.