Walmart élargit son partenariat avec Vusion au Mexique
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 10:37
Dans le cadre du nouvel accord, les magasins Walmart Express seront entièrement équipés de la technologie EdgeSense d'ici la fin 2026, marquant le 1er déploiement à grande échelle de la plateforme en Amérique latine.
À la suite de cette phase, Walmart Mexico prévoit également d'étendre le déploiement aux Walmart Supercenters, accélérant considérablement la stratégie de modernisation digitale des magasins de l'entreprise.
Lors du déploiement initial, les magasins Walmart Express seront équipés de plus de 1,7 million d'étiquettes électroniques et de plus de 180 000 rails intelligents EdgeSense, créant l'un des plus grands déploiements de magasins connectés en Amérique latine.
Walmart Mexico entamera également un déploiement pilote dans son format Bodega, évaluant comment la technologie EdgeSense peut soutenir d'autres formats de magasins dans le cadre de sa stratégie à long terme de magasins connectés.
Cette initiative repose sur la collaboration croissante entre Walmart et Vusion, à la suite du déploiement réussi des technologies aux États-Unis. Avec ce déploiement, Walmart Mexico devient le premier détaillant en Amérique latine à déployer EdgeSense à grande échelle.
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