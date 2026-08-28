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Walmart conclut un accord à l'amiable dans le cadre du procès intenté par le gouvernement américain concernant les opioïdes, selon le ministère de la Justice
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 15:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.O a conclu un accord à l'amiable dans le cadre d'une action en justice intentée par le gouvernement américain, qui accusait le distributeur d'avoir contribué à l'épidémie nationale d'opioïdes en délivrant illégalement des ordonnances dans ses pharmacies, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Les termes de l'accord n'ont pas été immédiatement communiqués.

"Le ministère se réjouit d’avoir conclu un accord avec Walmart mettant fin aux allégations selon lesquelles ses pharmacies n’auraient pas respecté leurs obligations au titre de la loi sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act) lors de la délivrance d’opioïdes et d’autres substances contrôlées", a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice.

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