Walmart baisse les prix des produits incontournables pour le barbecue après que Trump a déclaré que l'enseigne avait agi à sa demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué de Walmart, du message de Trump et du contexte)

* Trump exhorte les autres détaillants à suivre l'exemple de Walmart en matière de baisse des prix

* Les prix record du bœuf pèsent sur le budget des consommateurs à l'approche de la saison estivale des barbecues

* Walmart a baissé le prix de son rouleau de bœuf haché à 73 % de 6,74 $ à 5,94 $ la livre

par Tom Polansek

Walmart WMT.O a annoncé lundi qu’il allait baisser les prix de nombreux produits phares des barbecues estivaux, notamment la viande, les chips et les sodas, à la suite d’une publication du président Donald Trump sur Truth Social indiquant que le distributeur agissait ainsi à la demande de son administration.

« Walmart va baisser ses prix, et de beaucoup, à la demande de mon administration pour célébrer le 250e anniversaire de notre grand pays. Walmart va notamment baisser le prix de la livre de bœuf haché de près de 15 % », a déclaré Trump.

Walmart a indiqué dans un communiqué que le prix d’une livre de bœuf haché à 73 % passerait de 6,74 $ à 5,94 $ dans ses magasins, soit une baisse d’environ 12 %. Le distributeur a également précisé avoir baissé les prix de produits tels que les sodas et les chips de Coca-Cola KO.N et de PepsiCo PEP.O . Les prix record du bœuf ont pesé sur le budget des consommateurs américains, qui ont également dû faire face à une forte hausse des prix de l'essence après le lancement des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran en février.

Les prix des steaks et de la viande hachée ont grimpé en flèche après qu’une sécheresse persistante a ravagé les pâturages et fait flamber le coût de l’alimentation du bétail, contraignant les éleveurs américains à réduire considérablement leurs troupeaux. Selon les économistes, il faudra des années pour reconstituer les troupeaux et augmenter ainsi l’offre nationale de viande bovine.

« C’est une aubaine pour les millions d’Américains qui, judicieusement, font leurs achats chez Walmart, une entreprise véritablement patriotique qui aime les États-Unis », a déclaré Trump dans son message. Les autres détaillants « devraient suivre l’exemple de ces patriotes absolus », a-t-il ajouté.

Walmart est largement considéré par les économistes et les investisseurs comme un baromètre de la santé de la consommation américaine en raison de sa taille et de sa vaste clientèle. Récemment, le distributeur a attiré davantage de consommateurs à revenus moyens et élevés à la recherche de bonnes affaires, alors que l’inflation pèse sur le budget des ménages et que l’inflation alimentaire est devenue une préoccupation persistante.

Ces baisses de prix marquent un changement notable par rapport à l’année dernière, lorsque Walmart avait averti que les droits de douane entraîneraient une hausse de certains prix, s’attirant ainsi les foudres de Trump, qui avait exhorté le distributeur à absorber ces coûts supplémentaires au lieu de les répercuter sur les consommateurs.

Lundi, Walmart a également annoncé qu’il baisserait les prix de plus de 250 articles dans sa chaîne de magasins-entrepôts réservés aux membres, Sam’s Club, où le bœuf haché « Member’s Mark 88/12 » serait vendu à 5,97 $ la livre, au lieu de 6,17 $, soit une baisse de 3 %. Trump avait auparavant encouragé les importations à faible droit de douane de bœuf argentin afin de faire baisser les prix aux États-Unis, ce qui avait provoqué la colère des éleveurs américains, et avait ordonné au ministère de la Justice d’enquêter pour déterminer si les transformateurs de viande américains s’entendaient pour augmenter les prix. Les producteurs de bœuf américains importaient auparavant du bétail mexicain pour l’engraisser et l’abattre à destination des consommateurs américains, mais Washington a bloqué ces importations il y a plus d’un an en raison de la propagation au Mexique de la mouche à viande du Nouveau Monde , un parasite carnivore.