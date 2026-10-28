Walmart baisse le prix de son panier de Noël à 3,50 dollars par personne

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Le géant de la grande distribution Walmart WMT.O a dévoilé mercredi le prix de son panier de repas pour les fêtes, fixé à 3,50 dollars par personne, soit le niveau le plus bas depuis le lancement de ce programme par l'enseigne en 2022, alors que les consommateurs américains sont confrontés à une inflation persistante et à une incertitude économique croissante.

* Ce panier, prévu pour 10 personnes, comprend 26 produits, tels qu’une dinde Butterball, de la purée de pommes de terre et de la sauce, de la sauce aux canneberges et une tarte à la citrouille

* Cette baisse de prix par rapport aux 4 dollars par personne de l’année dernière intervient alors que les détaillants américains intensifient leurs promotions axées sur le rapport qualité-prix à l’approche de la cruciale saison des achats des fêtes, afin d’attirer les consommateurs soucieux de leur budget

* La période des fêtes, qui débute en novembre, englobe Thanksgiving, le Black Friday, le Cyber Monday et Noël — des journées qui génèrent une part importante du chiffre d’affaires annuel des détaillants, dans un contexte de forte consommation

* En août, Walmart a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, et a déclaré que des baisses de prix agressives stimuleraient la demande en fin d’année