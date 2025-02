Walmart: augmentation de 13% du dividende annuel information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Walmart indique que son conseil d'administration a approuvé un dividende annuel en numéraire de 0,94 dollar par action pour l'exercice qui s'achèvera début 2026, en augmentation de 13% par rapport à celui versé au cours de l'exercice précédent.



Ce dividende annuel sera versé en quatre versements trimestriels de 0,235 dollar par action chacun : le premier d'entre eux sera mis en paiement à partir du 7 avril au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 21 mars prochain.



'Les dividendes font partie de notre approche équilibrée en matière de rendement du capital, et l'augmentation de cette année est un signe de notre confiance continue dans le rendement durable de l'entreprise', commente son CFO John David Rainey.





