Walmart attendu en net repli après des prévisions inférieures aux attentes

Walmart anticipe pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026 une hausse de 3% à 4% de ses ventes et un bénéfice par action de 57 à 58 cents, là où le consensus visait 64 cents.

(AOF) - Walmart chute de 7% en avant-Bourse après avoir fait état de prévisions inférieures aux attentes pour le premier trimestre de son exercice 2026. La chaîne américaine d'hypermarchés a fait légèrement mieux qu'attendu au quatrième trimestre de son exercice décalé, déclarant un BPA de 66 cents contre 65 cents de consensus. Le chiffre d'affaires est ressorti à 180,55 milliards de dollars, en croissance de 4,1% en rythme annuel. Sur l'ensemble de l'exercice, la firme a enregistré un chiffre d’affaires de 680,98 milliards de dollars (+5,1%) et un bénéfice net de 19,44 milliards (+25,3%).

