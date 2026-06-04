Walmart ajoute les repas Subway à son service de livraison en 30 minutes alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur du commerce électronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum

BENTONVILLE, Arkansas, 4 juin (Actualités Reuters) - Walmart

WMT.O a ajouté les repas Subway à son service de livraison rapide, permettant ainsi aux clients de commander les plats de la chaîne de sandwichs via son application, alors que le distributeur élargit son offre de commerce électronique sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Subway est le plus grand restaurateur présent dans les magasins Walmart, et le distributeur a annoncé jeudi qu’il prévoyait d’étendre le service de livraison rapide de la chaîne de restaurants, déjà opérationnel dans quelques États, à environ 1 400 magasins d’ici la fin de l’été.

Cette initiative pourrait marquer le début d'un effort plus large.

"Subway est un excellent point de départ... mais naturellement, nous voulons nous assurer que tous les points de vente en magasin proposés à nos clients puissent proposer la livraison express", a déclaré jeudi Tracy Poulliot, vice-présidente exécutive de Walmart chargée du commerce électronique et du marketing aux États-Unis, en marge de son événement annuel "Associates Week".

Le géant de la distribution est engagé dans une concurrence acharnée avec le géant du commerce électronique Amazon pour la domination du marché de la livraison, et teste actuellement la livraison par drone ainsi que des innovations technologiques basées sur l'IA pour gérer ses stocks, alors que la demande augmente parmi les clients les plus aisés.

L'entreprise utilise ses plus de 4 600 magasins pour honorer les commandes en ligne et a étendu son option de livraison en 30 minutes pour les produits alimentaires et autres articles à environ 33 villes au début de l'année.

Les dirigeants ont déclaré en mai que cette option était celle qui connaissait la croissance la plus rapide, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité, et que les ventes réalisées grâce à la livraison depuis les magasins avaient plus que doublé au cours des deux dernières années, a déclaré John David Rainey, directeur financier de Walmart, aux analystes de Wall Street en mai.

Cette évolution s'inscrit également dans le contexte d'une économie de plus en plus divisée aux États-Unis, les ménages à faibles revenus, qui constituaient autrefois la principale cible de Walmart, réduisant leurs dépenses dans tous les domaines.

Subway est présent dans les supercentres Walmart depuis 2004. Des chaînes de restauration rapide telles que Taco Bell, McDonald's et Wendy's sont également implantées dans les magasins Walmart, aux côtés de plusieurs enseignes régionales comme Auntie Anne's.