Walmart affiche une hausse record de ses ventes en ligne et bat les estimations

LONDRES, 18 août (Reuters) - Walmart WMT.N a annoncé mardi avoir presque doublé ses ventes en ligne au deuxième trimestre, une croissance record portée par la demande soutenue des consommateurs pendant le confinement imposé pour lutter contre la pandémie aux États-Unis. Le détaillant américain, qui affiche un bénéfice trimestriel et des ventes à magasins comparables supérieurs aux estimations de Wall Street, a vu son titre grimper de 6% dans les premiers échanges en avant-Bourse. Les ventes de e-commerce de Walmart aux États-Unis ont par ailleurs augmenté de 97% sur le trimestre. Son bénéfice d'exploitation s'est également élevé de 8,5% pour s'établir à 6,1 milliards de dollars (5,12 milliards d'euros). Alors que les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice par action ajusté à 1,25 dollar (1,05 euro), Walmart a une fois encore battu les estimations à 1,56 dollar (1,31 euro). Asda, branche britannique des supermarchés Walmart, a publié mardi une hausse de 3,8% de ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre, soutenus par la croissance solide des ventes de produits d'épicerie pendant le confinement au Royaume-Uni. Celle-ci a néanmoins déclaré que les coûts supplémentaires engendrés par la pandémie avaient fait chuter son bénéfice d'exploitation sur la période. Walmart, dont la tentative de vendre sa participation dans la société Asda à son concurrent Sainsbury SBRY.L l'an dernier avait été bloquée par l'autorité britannique de la concurrence, a déclaré fin juillet qu'il s'était remis à la recherche d'un acquéreur. Asda n'a pas souhaité commenter l'avancement des négociations. (Aishwarya Venugopal; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SAINSBURY LSE -0.13% WALMART NYSE 0.00%