Walmart a désigné son futur directeur général
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 14:33
Greg Penner, président du conseil, a salué 'le leadership et la vision' de Furner, présent depuis plus de 30 ans dans l'entreprise et actuel directeur général de Walmart U.S., soulignant sa capacité à conjuguer résultats et valeurs. McMillon restera conseiller jusqu'à l'exercice fiscal 2027.
Furner a déclaré vouloir poursuivre la transformation du groupe à l'ère de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur l'innovation, les collaborateurs et la mission de l'entreprise. Walmart précisera le nom de son successeur à la tête de Walmart U.S. avant la fin de l'exercice 2026.
