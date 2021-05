WALLIX : WALLIX SIGNE UN CONTRAT AVEC ARROW, 2ÈME FOURNISSEUR INFORMATIQUE DES ÉTATS-UNIS, POUR DISTRIBUER SES SOLUTIONS DE SÉCURISATION DES ACCÈS ET DES IDENTITÉS DANS TOUT LE PAYS

WALLIX signe un contrat d'envergure avec Arrow Electronics, un des leaders de la distribution informatique, et 110ème plus grande entreprise du territoire américain, d'après le classement FORTUNE 500.

Arrow travaille avec plus de 1000 revendeurs et intégrateurs, qui accompagnent des millions de clients aux USA, tout secteur confondu, notamment la santé, l'industrie et les opérateurs de services essentiels (eau, énergie, transport, télécoms, etc.).

Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX aux Etats-Unis, pour offrir aux entreprises américaines toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités.



Paris, 18 mai 2021 - WALLIX, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce la signature d'un partenariat d'envergure avec la société américaine Arrow Electronics, fournisseur mondial de produits, solutions et services IT & cybersécurité, occupant le 110ème rang de FORTUNE 500, le classement des 500 plus grandes entreprises du territoire américain.

Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX aux Etats-Unis, pour offrir aux entreprises américaines toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités. Arrow, en tant que distributeur, travaille avec plus de 1000 revendeurs et intégrateurs dans tout le pays, pour fournir des millions d'entreprises, tout secteur confondu, notamment la santé, l'industrie et les opérateurs de services essentiels (eau, énergie, transport, télécoms, etc.). L'implantation nord-américaine d'Arrow en fait un partenaire stratégique pour accompagner les clients de WALLIX sur des projets d'ampleur.

Avec la pandémie et la transformation numérique, les entreprises doivent être plus agiles, plus flexibles et ouvrir leurs accès à l'extérieur en toute sécurité. Les données constituent l'actif essentiel des entreprises dans un monde numérique. Les connexions à distance et le télétravail sont devenus des standards. Les systèmes d'information des organisations ainsi que les réseaux industriels sont nécessairement ouverts, et hyper sollicités. Les organisations font donc face au double défi de démultiplier les accès informatiques distants tout en les rendant plus sûrs, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, pour maintenir l'activité, protéger les données convoitées par les hackers et se mettre en conformité avec les règles de gestion du risque IT. À travers ce partenariat avec Arrow, WALLIX met à la disposition des entreprises un portfolio de solutions simples à mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de leurs accès informatiques sur les postes bureautiques, les serveurs, les applications dans le cloud ou les réseaux industriels.



Arrow fait désormais partie du Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX, aux côtés de ses 180 partenaires internationaux, et bénéficie ainsi d'un dispositif riche permettant de monter en compétences dans la maîtrise des solutions WALLIX (WALLIX Academy, librairie documentaire, Portal), de maximiser la visibilité grâce à des opérations Marketing conjointes, avec à disposition un support disponible 24h/24 et 7j/7 (le Customer Success). En 2021, le Business Partner Program est un pilier du développement de WALLIX à l'international, il représente 739 personnes certifiées et 1300 clients, partout à travers le monde.



"Notre système de vente basé sur un réseau de partenaires est un des piliers de notre stratégie au niveau mondial. Signer un contrat de distribution avec le leader Arrow Electronics est une reconnaissance de la qualité de nos solutions de cybersécurité. Cet engagement commun marque aussi l'accélération du développement de WALLIX sur le continent nord-américain." commente Didier Lesteven, EVP of Sales & Marketing Operations chez WALLIX.

"Avec la prolifération des cyberattaques, le risque cyber est désormais identifié comme un risque majeur pour l'activité des entreprises et des organisations. Les directeurs informatiques et responsables sécurité ont besoin de reprendre le contrôle de leurs accès informatiques où qu'ils soient, dans un contexte où le numérique occupe plus de place dans le business. Avec tout un écosystème interconnecté, le réseau ne peut plus s'arrêter. En signant un partenariat avec Arrow, l'un des distributeurs majeurs du marché américain, nous allons étoffer considérablement notre réseau de ventes aux Etats-Unis afin de nous rapprocher des utilisateurs et des clients qui ont d'importants besoins en solutions de cybersécurité, prêtes à l'emploi, pour protéger leurs accès et leurs identités. Ce partenariat marque un tournant dans l'histoire du développement de WALLIX à l'international. " ajoute Jean-Noel de Galzain, fondateur & PDG de WALLIX.



A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1300 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com



