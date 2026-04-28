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WALLIX : WALLIX renforce son ancrage en Allemagne et rejoint les principaux consortiums de cybersécurité au service de la souveraineté européenne
information fournie par Actusnews 28/04/2026 à 08:30

Paris, le 28 avril 2026- WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur de cybersécurité des identités et des accès, et leader européen de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT). WALLIX annonce son adhésion à l'association allemande de la sécurité informatique TeleTrusT [1] ainsi que sa participation à l'Alliance for Cyber Security (ACS), une initiative portée par le BSI (l'autorité fédérale Allemagne en charge de la cybersécurité) et l'association de l'industrie numérique allemande Bitkom [2] .

WALLIX incarne une vision européenne de la cybersécurité, avec des solutions intégralement développées en Europe et portées par une forte exigence technologique. Cette rigueur lui a permis d'obtenir en 2025 la certification de sa plateforme PAM par le BSI (avec une reconnaissance mutuelle par l'ANSSI en France).

Dans ce contexte, l'engagement de WALLIX au sein des principales initiatives allemandes s'inscrit pleinement dans sa stratégie de croissance, réaffirmant ses fondamentaux en matière de souveraineté européenne tout en renforçant sa collaboration avec l'ensemble de l'écosystème : industrie, institutions publiques et recherche.

La souveraineté numérique au cœur des enjeux européens

TeleTrusT figure parmi les principaux réseaux européens dédiés à la cybersécurité. L'association fédère des entreprises, des institutions de recherche et des autorités publiques autour des grands enjeux du secteur. À travers divers groupes de travail et initiatives, TeleTrusT favorise le partage d'expertise et contribue aux discussions sur les défis actuels de la cybersécurité.

Dans ce cadre, WALLIX contribuera notamment à l'initiative « IT Security made in EU » et aux réflexions sur la souveraineté numérique européenne.

Les infrastructures critiques (KRITIS) et la cyber-résilience allemande

En parallèle, WALLIX rejoint l'Alliance for Cyber Security, le plus important partenariat public-privé allemand en matière de cybersécurité, créé en 2012 par le BSI et Bitkom. Cette initiative vise à renforcer la résilience des entreprises et institutions publiques en Allemagne face aux menaces cybernétiques.

Dans un contexte marqué par le renforcement des réglementations, notamment la directive NIS2, la sécurisation des identités et des accès devient un enjeu stratégique, en particulier pour les opérateurs et exploitants d'infrastructures critiques (KRITIS). Les solutions de gestion des identités et des accès jouent un rôle central pour prévenir les intrusions et limiter l'impact des cyberattaques.

À travers ces deux initiatives, WALLIX renforce sa visibilité en Allemagne et continue à accélérer son développement sur le territoire, notamment auprès des acteurs publics et des infrastructures critiques, Katrin Rabe , Head of Sales DACH chez WALLIX, déclare : « L'Allemagne est un marché stratégique pour WALLIX. Rejoindre TeleTrusT et l'Alliance for Cyber Security nous permet de contribuer activement aux échanges entre industrie, autorités publiques et recherche. Dans un contexte où la souveraineté numérique devient centrale, les solutions européennes de cybersécurité ont un rôle déterminant à jouer. Nous sommes pleinement engagés dans cette dynamique ».

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. Sa mission est simple : protéger les identités, l'accès et les privilèges dans tous les environnements informatiques et OT, offrant aux organisations la liberté d'évoluer avec confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS EN COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations investisseurs - Hélène de Watteville
+33 (0)1 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations avec la presse

Déborah Schwartz +33 (0)6 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

[1] Teltrust: https://www.teletrust.de/en/startseite/

[2] Bitkom: https://www.bitkom.org/EN/About-us/About-us.htmlte


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