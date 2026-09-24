WALLIX : WALLIX poursuit son développement dans la région DACH, avec l'arrivée de Deloitte Allemagne dans son programme Global GSI Alliances.

Paris, le 24 septembre 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des accès à privilèges (PAM), poursuit sa stratégie de croissance sur la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec l'arrivée de Deloitte Allemagne dans son nouveau programme WALLIX Global GSI Alliances . Ce programme renforce la présence de WALLIX auprès des grandes entreprises industrielles et des opérateurs d'infrastructures critiques, tout en accélérant l'adoption de solutions européennes de cybersécurité répondant aux enjeux croissants de souveraineté, de résilience et de conformité réglementaire.

Le programme WALLIX Global GSI Alliances marque une nouvelle étape dans le développement des partenariats internationaux de WALLIX. Il fédère les principaux cabinets de conseil et intégrateurs mondiaux afin de structurer des partenariats stratégiques de la région EMEA. L'arrivée de Deloitte Allemagne témoigne de la dynamique du programme et renforce la capacité de WALLIX à accompagner les grandes organisations dans leurs enjeux de cybersécurité.

Une alliance stratégique au service des infrastructures critiques

En rejoignant le programme WALLIX Global GSI Alliances , Deloitte Allemagne confirme leur sa volonté d'accompagner ses clients en s'appuyant sur des technologies européennes de confiance, capables de répondre aux exigences de sécurité et de conformité (NIS2, DORA, IEC 62443…) des secteurs les plus critiques.

Cette collaboration cible en priorité les secteurs industriels, les infrastructures critiques, les services publics et le secteur manufacturier, où la sécurisation des accès aux données sensibles constitue un levier essentiel de continuité d'activité et de résilience.

WALLIX et Deloitte Allemagne collaboreront au développement de démonstrateurs de cas d'usage industriels au sein du Deloitte Smart Factory Lab de Düsseldorf . Cette collaboration mettra en évidence les bénéfices d'une gouvernance efficace des identités et des accès pour sécuriser et maîtriser les interconnexions entre les humains, les machines et les agents d'IA, en particulier dans les environnements OT. Une approche dont la pertinence est régulièrement citée en référence par les grands cabinets d'analystes du marché (Gartner, KuppingerCole…).

Une vision commune d'une cybersécurité européenne de confiance

Cette alliance repose sur une conviction partagée : la résilience des organisations passe désormais par une gouvernance rigoureuse des identités et des accès, mais aussi par le choix de technologies garantissant leur autonomie stratégique. Forte de son expertise historique des environnements industriels et de ses certifications parmi les plus exigeantes du marché européen, notamment la certification du BSI [1] délivrée Allemagne , WALLIX offre une réponse adaptée aux exigences des organisations opérant des infrastructures critiques. En associant cette expertise aux capacités de conseil et d'intégration de Deloitte , cette collaboration permettra aux organisations de renforcer durablement leur posture de cybersécurité, d'accélérer leur mise en conformité réglementaire et de protéger leurs opérations critiques, tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs infrastructures et de leurs choix technologiques.

« En accueillant Deloitte Allemagne dans notre programme WALLIX Global GSI Alliances, nous renforçons notre capacité à accompagner les grandes organisations dès la conception de leurs projets de transformation numérique. Ensemble, nous proposons une réponse européenne de confiance qui répond aux enjeux de résilience, de conformité et de souveraineté auxquels sont confrontés les secteurs les plus sensibles. Cette alliance illustre à la fois la qualité de l'offre de WALLIX à même de protéger les actifs IT et OT des entreprises essentielles et industrielles, et notre ambition de bâtir un écosystème de grands partenaires capables d'en tirer parti dans les environnements les plus exigeants. Nous souhaitons ainsi accélérer l'adoption d'une cybersécurité aussi performante que transparente, apte à accompagner le déploiement de l'IA dans des organisations et des entreprises à la recherche d'efficacité opérationnelle et d'accélération dans leur business. » déclare Jean-Noël De Galzain , CEO de WALLIX.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. WALLIX protège les identités, les accès et les privilèges dans les environnements IT et OT afin de permettre aux organisations d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

www.wallix.com | info@wallix.com

À propos de Deloitte

Deloitte accompagne près de 90 % des entreprises du classement Fortune Global 500® ainsi que des milliers de sociétés privées grâce à ses services professionnels de référence. En Allemagne, le conseil juridique est assuré par Deloitte Legal. Nos équipes obtiennent des résultats concrets et durables, qui renforcent la confiance du public envers les marchés de capitaux et aident nos clients à se réinventer pour aller de l'avant. Riche de plus de 180 ans d'expérience, Deloitte est implanté dans plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment nos 470 000 collaborateurs à travers le monde unissent leurs forces au quotidien pour faire la différence : www.deloitte.com/de .

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[1] BSI ( Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) , l'autorité fédérale allemande en charge de la cybersécurité.