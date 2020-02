WALLIX : WALLIX LANCE BESTSAFE, SA NOUVELLE GAMME DE PRODUIT ENDPOINT MANAGEMENT (EPM)

Paris, le 20 février 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciel de cybersécurité expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM) lance WALLIX BestSafe, sa nouvelle ligne de produit dédiée à la protection des postes utilisateurs (EPM).

Forte de son expertise reconnue dans le monde entier sur la gestion des accès à privilèges, WALLIX étend aujourd'hui son offre à la protection des accès aux applications et aux postes bureautiques en lançant la solution WALLIX BestSafe. BestSafe permet aux organisations de toutes tailles de protéger leurs postes utilisateurs et leurs serveurs d'applications, sécurisant ainsi leur informatique contre les nouvelles menaces cyber de types ransomwares, malwares et cryptovirus et ce, de manière transparente pour les utilisateurs métiers et sans impact sur leur productivité.

Didier Cohen, Chief Product Officer de WALLIX précise : « Le Directeur Général de l'ANSSI évoquait cette année au Forum International de la Cybersécurité (FIC) l'augmentation exponentielle des attaques par ransomware et des attaques indirectes en citant notamment les récents blocages d'un grand CHU et d'un groupe de télévision bien connu. Fin janvier, un grand groupe de construction a été obligé de mettre 3200 personnes au chômage technique pour des raisons analogues. La solution BestSafe que nous proposons permet aux entreprises de faire face à ces risques en empêchant par exemple les postes bureautiques d'exécuter les malwares ou les ransomwares. Elle utilise une technologie innovante qui donne au Directeur des systèmes d'information (DSI) les moyens de gérer les droits d'administration des postes de travail et de les protéger sans pénaliser l'activité, la productivité ou la satisfaction des utilisateurs. Enfin, elle ne nécessite aucune infrastructure spécifique pour son installation ou son fonctionnement, la rendant accessible en terme économique. ».

WALLIX BestSafe sécurise les postes de travail sans impact sur la productivité des utilisateurs

La solution BestSafe s'appuie sur l'expertise reconnue de WALLIX dans la gestion des comptes à privilèges ainsi que sur la technologie de pointe développée par la société SIMARKS dans les environnements Microsoft et notamment son savoir-faire dans la sécurisation des postes bureautiques des utilisateurs métiers. Les actifs et les équipes de la société SIMARKS ont rejoint le Groupe WALLIX lors de son rachat en juillet 2019.

La solution offre aux DSI la possibilité de contrôler les privilèges sur les postes de travail de manière à n'attribuer aux utilisateurs que les droits dont ils ont besoin pour travailler efficacement sur leurs machines. Sans aucun impact sur l'activité des utilisateurs, le système est en mesure de bloquer l'exécution des applications inconnues, les comportements anormaux ou les actions identifiées comme potentiellement dangereuses. Enfin, le service informatique peut contrôler et bloquer, en permanence et en totale transparence, les installations d'applications indésirables par les utilisateurs de l'entreprise.

Application du principe du moindre privilège

La solution WALLIX BestSafe met en œuvre le principe du moindre privilège pour renforcer la sécurité des postes utilisateurs et lutter efficacement contre les attaques de logiciels malveillants qui se propagent et s'exécutent en utilisant les comptes "administrateurs" de ces terminaux.

Le principe du moindre privilège est un pilier des architectures d'entreprises de type « zero-trust ». Il s'applique au niveau des environnements serveurs, aux postes utilisateurs et aux consoles de pilotage des objets connectés et des automates industriels dans les usines 4.0 pour mettre en œuvre la sécurité by-design (sécurité dès la conception).

Avec une offre combinée de PAM PEDM - Privilege Access Management et Privilege Elevation and Delegation Management - qui s'appuie sur les solutions Bastion et BestSafe, WALLIX propose à ses clients d'appliquer ce principe du moindre privilège à la gouvernance de leurs accès informatiques et de leurs comptes à privilèges dans une vision globale de l'organisation, en conformité avec les règlementations RGPD/NIS..., avec l'objectif de contrôler la gestion de leurs ressources numériques.

Une solution disponible sur tous les canaux de distribution de la société

La solution BestSafe sera présentée à l'occasion de la RSA Conference 2020 à San Francisco le 24 février 2020 où WALLIX sera présent sur le stand n°4314.

La solution est aujourd'hui en production chez les premiers clients de WALLIX. Elle est disponible en mode souscription ou en mode services managés sur tous les canaux de revente de la société dans le monde entier.

WALLIX BestSafe complète ainsi la gamme de produits de WALLIX en ajoutant le Endpoint Privilege Management au panel de solutions proposées par la société pour aider les entreprises à protéger les accès aux actifs stratégiques, les identités et les données sensibles dans leur transformation numérique.

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com

