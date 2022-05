WALLIX : WALLIX FEDERE LES EXPERTS DE LA CYBERSÉCURITÉ POUR SON 1ER CYBERDAY À REVIVRE À LA DEMANDE : BZHACK, CASDEN BANQUE POPULAIRE, CROISSANCE PLUS, CYBER IMPACT VENTURE, EY ET PwC.

A l'heure où les cyberattaques se démultiplient, la sécurisation des accès devient un enjeu vital pour les entreprises. Au travers d'une journée unique, WALLIX a rassemblé les experts du monde de la cybersécurité. En répondant présents à l'invitation de WALLIX, les intervenants ont eu l'opportunité d'interconnecter leur expertise aux innovations développées par WALLIX permettant au mieux de répondre aux nombreux enjeux d'un numérique de confiance.

Paris, 13 mai 2022 – Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique, WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités , a organisé le 10 mai 2022 son 1 er CyberDay, une journée dédiée à la cybersécurité et à son écosystème. Pour répondre à cette multiplicité d'enjeux, WALLIX a développé une vision, le "PAM pour tous" et propose une solution regroupant toutes les technologies développées par WALLIX au travers de WALLIX PAM4ALL.

Un programme très dense et des intervenants experts et légitimes dans le domaine de la cybersécurité ont pris la parole aux côtés de Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire et fondateur de WALLIX :

PwC, Jamal Bassire , Associé responsable des activités Cyber Intelligence, a évoqué les risques cyber liés aux accès numériques ;

, Associé responsable des activités Cyber Intelligence, a évoqué les risques cyber liés aux accès numériques ; BZhack, Bryce Simon, Hacker éthique, a simulé une cyberattaque ;

Hacker éthique, a simulé une cyberattaque ; Wallix, Marc Balasko, ingénieur avant-vente, a expliqué le mode de fonctionnement de PAM4ALL en cas de tentative d'intrusion ?

a expliqué le mode de fonctionnement de PAM4ALL en cas de tentative d'intrusion ? CASDEN Banque Populaire, Benoit Fuzeau, RSSI a partagé son expérience en tant que client de WALLIX ;

RSSI a partagé son expérience en tant que client de WALLIX ; Croissance Plus, Thibault Bechetoille, Président a développé sa vision concernant la responsabilité numérique des entreprises ;

Président a développé sa vision concernant la responsabilité numérique des entreprises ; EY CyberSecurity, Rahif Sadellah, Director Digital Identity leader s'est penché sur le potentiel de marché de la cybersécurité ;

Director Digital Identity leader s'est penché sur le potentiel de marché de la cybersécurité ; Cyber Impact Venture, Thierry Rouquet, co-fondateur, a expliqué les raisons pour lesquelles il faut investir dans la cybersécurité.

co-fondateur, a expliqué les raisons pour lesquelles il faut investir dans la cybersécurité. Wallix, Edwige Brossard, Directrice Produit & Marketing et Laurent Gentil, Directeur Channel EMEA ont mis en avant la stratégie de développement de Wallix

Pour revivre cette journée au cœur de l'écosystème de la cybersécurité en intégralité, cliquez ici : WALLIX CyberDay 2022 .

Si vous souhaitez revivre l'un des 4 temps forts, cliquez sur l'intitulé de l'atelier ci-dessous :

« Sécuriser tous les accès : un enjeu vital pour les organisations »

« Immersion au cœur d'une cyberattaque »

« Responsabilité Numérique des Entreprises (RNE) : Vers la création d'un espace numérique de confiance, éthique, soucieux de la protection des données ? »

« Pourquoi investir dans la cybersécurité ? »

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. WALLIX PAM4ALL, la solution de privilèges unifiés, permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elle garantit la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX PAM4ALL est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1900 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACT PRESSE

LEWIS

Louise CAETANO

06 98 82 07 71 / wallixfrance@teamlewis.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Olivier LAMBERT

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lXCflZybYmbJnWlqlZ6Xl2Vql2+WkmjFbmTHlGJoapeXb2uVmZhnmZWYZnBlm2Vt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74607-20220511_cyberday.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com