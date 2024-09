WALLIX : WALLIX et Telenor annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la sécurité des accès à distance dans l'industrie maritime

Paris, le 3 septembre 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité leader reconnu dans la gestion des identités et des accès, fournit un service d'accès identifié simple et sécurisé pour une gestion sans risque des ressources des environnements numériques et industriels. WALLIX a le plaisir d'annoncer une nouvelle collaboration stratégique avec Telenor Maritime, spécialiste dans les solutions de communication et de technologie maritime.

En réponse à l'importante croissance des enjeux de cybersécurité dans les opérations maritimes, WALLIX et Telenor Maritime sont fiers d'annoncer un partenariat stratégique pour fournir des solutions d'accès à distance sécurisées à l'usage de l'équipage du navire ou pour les opérations de maintenance menées par des prestataires externes. Cette collaboration permet de relever les défis des cybermenaces en mer, en fournissant aux opérateurs de navires des solutions simples de sécurisation et gestion des accès à distance aux systèmes embarqués, dans le respect de la nouvelle réglementation NIS2.

Cybersécurité en mer

Le besoin de cybersécurité n'a jamais été aussi grand. La nouvelle réglementation NIS2, qui fait partie de la directive révisée de l'UE sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, impose des exigences plus strictes en matière de cybersécurité pour les infrastructures critiques, y compris le secteur maritime. Le non-respect de la loi peut entraîner des amendes importantes, ce qui rend essentiel l'adoption de solutions sécurisées par les propriétaires et les exploitants de navires.

Le partenariat entre WALLIX et Telenor Maritime permettra d'offrir une cybersécurité complète grâce à leurs solutions d'accès à distance, conçues spécifiquement pour les besoins de l'industrie maritime. Avec l'augmentation des cybermenaces, la collaboration vise à garantir que les navires sont protégés contre les accès non autorisés, réduisant ainsi le risque d'attaques.

« Notre partenariat avec Telenor Maritime marque une étape importante dans l'avancement de la cybersécurité pour l'industrie maritime. En combinant l'expertise de WALLIX en matière de gestion des identités et des accès avec la connaissance approfondie de Telenor Maritime en matière de communication maritime, nous fournissons une solution robuste qui garantit non seulement la conformité NIS2 mais améliore également l'efficacité opérationnelle. Cette collaboration permet aux armateurs de protéger leurs actifs critiques en toute confiance, en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour gérer en toute sécurité l'accès aux systèmes embarqués, réduire les perturbations opérationnelles et contribuer à une industrie plus durable », a déclaré Laurent Gentil , Global Channel Director de WALLIX.

Donner de la tranquillité d'esprit aux armateurs

« Notre partenariat avec WALLIX reflète notre volonté d'équiper le secteur maritime de solutions robustes et conformes. En intégrant les produits de cybersécurité avancés de WALLIX à notre expertise, nous permettons aux opérateurs de navires de répondre en toute confiance à des normes complexes. Le partenariat ne se limite pas à la conformité, il s'agit également de remettre le contrôle entre les mains de l'armateur, d'assurer la sécurité et des pratiques maritimes plus durables, en lui donnant la tranquillité d'esprit », déclare Morten Martens Breivik , directeur de la stratégie chez Telenor Maritime.

Fournir aux capitaines un contrôle et une visibilité complète

L'une des principales caractéristiques de la solution d'accès à distance du partenariat réside dans le contrôle et la visibilité complète des accès par le capitaine à bord. En période de cybermenaces, il est essentiel que le capitaine, qui détient la responsabilité ultime du navire, dispose des bons outils pour gérer et autoriser l'accès à tout moment aux systèmes embarqués. La solution garantit que le capitaine sait exactement qui accède à l'équipement du navire, pour combien de temps et dans quel but, protégeant ainsi les opérations du navire.

Efficacité opérationnelle et impact environnemental

Les avantages de l'accès à distance sécurisé vont au-delà de la cybersécurité. En permettant aux fournisseurs et aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) d'accéder aux équipements embarqués et de les entretenir à distance, la solution du partenariat réduit le besoin de déplacement physique. Cela permet de réduire les temps d'arrêt pour les navires, de minimiser les perturbations opérationnelles et de garantir que les navires restent en service plus longtemps. Ce qui se traduit non seulement par des économies financières pour les armateurs, mais contribue également positivement à la durabilité environnementale en réduisant l'empreinte carbone associée aux activités de maintenance.

La conformité NIS2 : une nécessité, pas une option

La conformité à la réglementation NIS2 est désormais un aspect critique des opérations maritimes. Ce règlement vise à renforcer le cadre global de la cybersécurité au sein de l'UE, en veillant à ce que les infrastructures critiques soient protégées contre les cybermenaces. Le non-respect de cette règle peut entraîner de lourdes amendes et une atteinte à la réputation, d'où l'importance pour les propriétaires et les exploitants de navires d'adopter des solutions sûres et conformes. Le partenariat entre WALLIX et Telenor Maritime répond directement à ces besoins, en apportant à l'industrie maritime la solution nécessaire pour répondre aux normes réglementaires tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

À propos de WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité qui offre aux entreprises des solutions de sécurité des identités et des accès robustes, garantissant des interactions numériques fluides et sécurisées. Les technologies innovantes de WALLIX en matière de gestion des accès à privilèges, d'accès des collaborateurs et d'accès à la gouvernance protègent les actifs critiques, rationalisent la conformité et améliorent l'efficacité opérationnelle. Engagé à fournir des solutions d'identité et d'accès simples et sécurisées, WALLIX a pour mission de permettre des opérations sécurisées dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT).

www.wallix.com | info@wallix.com

À propos de Telenor Maritime

Telenor Maritime est spécialisée dans les solutions de communication et de technologie maritimes, fournissant des outils innovants pour l'efficacité opérationnelle. Grâce à une compréhension approfondie des défis auxquels est confrontée l'industrie maritime, Telenor Maritime propose des solutions de connectivité fiables et sécurisées et est un partenaire de confiance en matière de numérisation pour les armateurs du monde entier.

Service™d'hébergement unifié Telenor Maritime

https://telenormaritime.com/solutions/digitalisation/unified-hosting-service/

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

+33 (0)1 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

+33 (0)6 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

CONTACT PRESSE WALLIX

LEWIS

Louise CAETANO

Tél. 06 98 82 07 71 / WALLIXfrance@teamlewis.com

CONTACTER TELENOR MARITIME

Alina Røisland

Responsable Marketing & Communication

Alina.roisland@telenormaritime.com

+47 473 36 333