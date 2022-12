WALLIX : WALLIX ET 3DS OUTSCALE SIGNENT UN PARTENARIAT ET RENFORCENT L'OFFRE DE CYBERSÉCURITÉ EUROPÉENNE

WALLIX et 3DS OUTSCALE participent à la construction d'un socle numérique qui préserve la liberté, où les données personnelles et industrielles sont protégées "by design", et où les utilisateurs ont le choix de les partager ou non .

Les organisations, privées ou publiques, qui ont des données sensibles, et qui mettent le cloud et la cybersécurité au cœur de leur transformation numérique peuvent désormais choisir WALLIX PAM4ALL sur la marketplace de 3DS OUTSCALE .

Elles bénéficient ainsi d'une des meilleures solutions PAM du marché, hébergée dans un cloud répondant aux plus hautes exigences en matière de performance, de sécurité et de protection des données .

Paris, 13 décembre 2022 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités , reconnu leader mondial par les cabinets d'analystes Gartner , KuppingerCole , Quadrant Knowledge Solutions et Frost & Sullivan , et labelisé Cybersecurity Made in Europe , a pour ambition de contribuer à la construction d'une 3ème voie européenne, un espace numérique de confiance, sécurisé "by design", où l'utilisateur aura le choix de partager ou non ses données. Cela doit passer par l'émergence d'une offre de numérique européenne résiliente, où la cybersécurité est embarquée par conception. WALLIX concrétise une étape clé de cette ambition en signant un contrat avec le cloud d'hyper-confiance : 3DS OUTSCALE , et met à disposition sa solution WALLIX PAM4ALL dans sa marketplace . Ainsi, les organisations, privées ou publiques, y compris les plus sensibles (hôpitaux, industriels, OSE - Opérateurs de Services Essentiels, etc.) protègent leurs données grâce à WALLIX PAM4ALL, solution certifiée robuste par l'ANSSI (certification CSPN ), désormais hébergée dans un cloud répondant aux plus hautes exigences en matière de performance, de sécurité et de protection des données (certifié ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HDS (hébergement de données de santé), et qualifié SecNumCloud par l' ANSSI ).

Avec la pandémie, les organisations du monde entier ont connu une accélération de leur transformation numérique. Pour assurer la continuité d'activité, les organisations se sont tournées, entre autres, vers les services cloud qui permettent le travail à distance et collaboratif (stockage et partage des données, logiciels accessibles depuis une application web, etc.). Post pandémie, l'usage des services cloud s'est généralisé. En effet, les services cloud offrent de nombreux avantages en plus de faciliter le télétravail : agilité, flexibilité, réduction des coûts, et performance. Pour bénéficier de tous les avantages du cloud, les organisations vont donc privilégier des solutions hébergées sur le cloud y compris les solutions de cybersécurité.

Aujourd'hui, pour réduire le risque cyber qu'il soit externe (cyberattaques) ou interne (malveillances, erreurs humaines), une solution de cybersécurité de type PAM (Privileged Access Management) est devenue indispensable pour toutes les organisations. Tout l'enjeu est de pouvoir reprendre le contrôle de leurs accès numériques (authentifier les utilisateurs, gérer les mots de passe, avoir la traçabilité de toutes les actions…). C'est désormais vital. Le PAM est le moyen le plus court pour se mettre en conformité avec les exigences réglementaires en matière de protection des données (RGPD, NIS1-NIS2, HDS, PCI-DSS…).

Par ailleurs, pour WALLIX et 3DS OUTSCALE , deux membres du groupement HEXATRUST , les organisations doivent faire preuve de responsabilité numérique lors du choix de leurs solutions numériques en matière de cloud ou de cybersécurité. En effet, une transformation numérique réussie doit être garante de la protection des données, de la vie privée et de la transparence. C'est aussi ce que les organisations doivent être en mesure de promettre à leurs clients. C'est un enjeu de liberté et d'autonomie pour nous tous. Cela passe par le choix de solutions respectant la législation européenne en vigueur, pour offrir un environnement numérique de confiance pérenne. Ce numérique-là doit devenir un standard qui s'impose à toutes les entreprises travaillant en Europe, voire dans le monde entier.

Les industriels du numérique ont un rôle clé à jouer pour faire exister cette 3ème voie européenne en fournissant une offre riche en fonctionnalités, fiable et différenciante. C'est pourquoi WALLIX et 3DS OUTSCALE signent un partenariat qui vise à étoffer le portefeuille de solutions de gestion des identités, d'authentification ou de sécurité des accès numériques dans la marketplace OUTSCALE . Ainsi, les deux leaders viennent renforcer l'offre de cybersécurité et de numérique européenne.

Les organisations ont désormais la possibilité de choisir l'une des meilleures solutions PAM du marché, dans un cloud d'hyper-confiance, afin d'héberger et de protéger leurs données sensibles.

"Les entreprises et organisations publiques peuvent désormais bénéficier du plus haut niveau de cybersécurité sur le cloud. C'est avec beaucoup de fierté que nos solutions du plus haut niveau sont également souveraines en France et en Europe." déclare David CHASSAN, Chief Strategy Officer chez 3DS OUTSCALE .

"Dans un monde complexe où la mobilité et l'optimisation des ressources impactent durablement notre vie ainsi que nos moyens de travailler ou de communiquer, maîtriser nos services numériques et nos données, c'est prendre son avenir en main. Car les données constituent le moteur de l'innovation et de l'autonomie des organisations. Le choix du cloud et des moyens de protection numérique est clé pour conserver ses données, et en contrôler l'utilisation. Particulièrement lorsque ces données sont celles des tiers : les clients, les employés, les partenaires, etc. Nous voulons construire avec 3DS OUTSCALE une chaîne de valeur durable pour tous ceux qui veulent stocker leurs données sensibles dans un cloud qualifié SecNumCloud, de manière pérenne, autonome et responsable." affirme Jean-Noël de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX .

Retrouvez la solution WALLIX PAM4ALL sur la marketplace OUTSCALE : https://marketplace.outscale.com/wallix/

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. Les technologies de WALLIX permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elles garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX s'appuie sur un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique.

OT Security by WALLIX est une marque de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

