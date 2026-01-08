WALLIX : WALLIX anticipe les mutations de la cybersécurité et dévoile sa vision technologique 2026

Paris, le 8 janvier 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), champion européen de la cybersécurité et acteur majeur de la gestion des identités, des accès et privilèges, propose une plateforme simple et sécurisée pour évoluer librement dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT). WALLIX dévoile aujourd'hui sa prospective 2026, portée par Julien Cassignol , CPTO (Chief Product & Technology Officer) de WALLIX. Dans un contexte de tensions géopolitiques et d'accélération numérique, quatre forces redéfinissent la cybersécurité : des réglementations plus strictes, l'automatisation intelligente portée par l'IA, l'explosion des identités numériques (humaines comme machines) et l'arrivée de l'ère du post-quantique.

La régulation, base d'un numérique de confiance assumé

Les régulations européennes en cybersécurité sont en pleine évolution. L'objectif est de faire émerger une voie numérique dans laquelle la protection des données et la résilience sont au cœur de notre modèle. Directive NIS2, règlement DORA, IEC 62443, Cyber Resilience Act, AI Act, etc. fixent désormais des standards exigeants. Mais dans un contexte géopolitique instable où les cybermenaces ciblent désormais les fondations de notre économie et de nos vies, ces règles dépassent la simple conformité : elles incarnent une ambition collective, celle d'un numérique de confiance aligné sur les intérêts des États, des utilisateurs et des entreprises. L'enjeu est de garantir que les données sensibles restent privées, particulièrement les données personnelles et industrielles qui constituent un actif essentiel pour les organisations. Il s'agit également de s'assurer que les clés de chiffrement demeurent sous contrôle local et que les accès numériques soient strictement maîtrisés par chaque organisation. Pour atteindre cette souveraineté opérationnelle, il faut s'appuyer sur des plateformes de gestion des identités et des accès numériques évolutives. En 2026, ces plateformes seront conformes par construction aux standards internationaux, et performantes par essence. Elles devront pouvoir être déployées sur tout type d'environnement, sur site, hybride ou cloud, sans créer de dépendance extraterritoriale indésirable.

WALLIX fait de l'autonomie numérique une priorité stratégique. Avec sa plateforme modulaire WALLIX One , WALLIX permet aux organisations de renforcer le contrôle sur leurs accès numériques et les identités de leurs utilisateurs humains et non humains, tout en choisissant librement leur modèle de déploiement. WALLIX s'inscrit ainsi pleinement dans la vision des régulateurs : bâtir des écosystèmes numériques résilients, interopérables et de confiance.

La gestion des identités machines : maitriser les accès à grande échelle

Le volume des identités numériques est en phase de développement exponentiel. Au-delà de nos propres accès en tant qu'humains, ce sont surtout les identités non humaines : les machines et l'agentique, qui vont bouleverser la sécurité. Comptes de service, automates, robots, équipements médicaux, et plus de 30 milliards d'objets connectés en 2030 selon le cabinet d'analyste Gartner : ces identités invisibles peuvent engendrer des failles majeures si elles ne sont pas gérées correctement, et leur usage contrôlé. Cette problématique est au cœur de la fiabilité des environnements industriels et de la résilience des entreprises essentielles ou importantes. L'année 2026 marque l'essor du Machine Identity Management (la gestion des identités machines) ce qui revient à appliquer aux machines les mêmes règles strictes qu'aux utilisateurs humains. Chaque secret, certificat ou clé doit être inventorié, protégé et renouvelé automatiquement. Pour autant, la sécurisation ne doit pas se limiter aux secrets eux-mêmes : il faut aussi s'assurer que chaque processus qui utilise ces secrets soit lui-même identifié et approuvé. Même renouvelé fréquemment, un mot de passe ne garantit pas la sécurité si le programme légitime qui l'utilise a été compromis ou remplacé par un code malveillant.

WALLIX s'engage pleinement dans cette voie en offrant des solutions ouvertes et innovantes pour gérer les identités machines à grande échelle. La société a notamment rejoint la communauté open source OpenBao qui mutualise les efforts de protection des secrets dans des environnements hybrides et multi-cloud. Cette approche ouverte permet aux organisations de garder la maîtrise de leurs clés et de leurs accès, sans dépendre d'un fournisseur unique ou propriétaire, et surtout, de passer à l'échelle. Ce projet illustre la volonté de WALLIX de promouvoir des standards ouverts, gages de confiance et d'interopérabilité, et de liberté.

L'IA agentique : vers une cyberdéfense autonome

Face à des menaces toujours plus rapides et sophistiquées, l'automatisation intelligente devient le bras armé de la cybersécurité. Alors que les attaquants utilisent désormais l'IA générative pour perfectionner leurs offensives, les défenseurs s'appuient sur une IA agentique , capable d'agir de manière autonome dans des missions complexes. Intégrée au centre opérationnel de sécurité (SOC), cette IA analyse les incidents de bout en bout, priorise les alertes et décharge les équipes d'une surveillance permanente. On passe d'une cybersécurité réactive à une défense proactive, capable de réagir en quelques secondes, voire d'anticiper les attaques. Grâce à l'automatisation intelligente, ce qui était impossible à gérer manuellement (des millions de droits qui évoluent sans cesse) devient atteignable. En combinant l'apprentissage automatique (pour détecter les comportements anormaux) et l'analyse de données à grande échelle (pour passer en revue des millions d'événements), l'IA peut détecter instantanément le comportement d'un compte de service défaillant ou dangereux, et le neutraliser avant même qu'une fuite de données ne se produise, là où hier il aurait fallu des jours pour s'en apercevoir.

WALLIX investit pour combiner IA et expertise humaine au service d'une défense réellement proactive . L'IA agentique exige un cadre strict : elle ne doit accéder qu'aux données nécessaires à sa mission, ce qui renforce par ailleurs la priorité accordée par WALLIX au Machine Identity Management, indispensable pour contrôler les identités et permissions non humaines. La récente acquisition de Malizen par WALLIX apporte à l'offre de la société la capacité de détection de comportements anormaux et d'automatisation d'analyses de données, afin de conserver l'avantage face aux attaques éclair.

Anticiper l'ère post-quantique : bâtir une souveraineté cryptographique

L'informatique quantique représente un risque stratégique pour la sécurité des données et la sécurité des environnements industriels interconnectés ou des réseaux d'IoT.

Elle pourra déchiffrer les algorithmes cryptographiques actuels, et les données chiffrées aujourd'hui pourraient être accessibles demain si les organisations ne se préparent pas. C'est également le cas des connexions chiffrées vers les réseaux industriels des entreprises, les équipements médicaux dans les hôpitaux, ou même les bâtiments connectés. Face à cette menace, le passage à la cryptographie post-quantique s'impose comme une priorité technique et stratégique. Les organisations doivent dès à présent adopter une approche de crypto-agilité, leur permettant de faire évoluer rapidement leurs mécanismes de chiffrement et leurs politiques de sécurité à mesure que les standards évoluent.

Avec sa plateforme WALLIX One , WALLIX intégrera les nouveaux standards de chiffrement post-quantiques afin de supporter des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques et faire face à ces risques. Concrètement, il s'agit par exemple de protéger les sauvegardes, les communications internes ou les accès à privilèges avec des techniques de chiffrement résistantes aux futures attaques quantiques. En accompagnant les organisations dans la migration de leurs clés, de leurs certificats et de leurs protocoles vers ces alternatives résistantes au quantique, WALLIX continuera à bâtir une souveraineté cryptographique européenne.

