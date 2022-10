WALLIX : WALLIX ACCÉLÈRE SUR LE MARCHÉ DE L'INDUSTRIE EN LANÇANT OT.security, SON OFFRE DÉDIÉE À LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE

L'industrie (OT) : pilier de croissance de WALLIX pour atteindre son objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires en 2025, représente un marché de 32,4 milliards de dollars en 2027.

WALLIX concrétise son expertise forte de l'industrie, développée depuis de nombreuses années, et reconnue aujourd'hui par le Gartner , en lançant une offre dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels : OT.security.

concrétise son expertise forte de l'industrie, développée depuis de nombreuses années, et reconnue aujourd'hui par le Gartner , en lançant une offre dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels : OT.security. OT.security c'est une offre complète dédiée (WALLIX PAM4OT et WALLIX Inside), un réseau de partenaires spécialistes pour accompagner les entreprises industrielles et un site web, véritable plateforme tournée vers les problématiques de cybersécurité des industriels.

Paris, 6 octobre 2022 – WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités , affirme et concrétise son expertise du secteur industriel en lançant OT.security, une solution s'appuyant sur des retours d'expériences clients et partenaires, et englobant une identité visuelle propre, une offre technologique adaptée, et une stratégie de développement qui s'appuie sur le plan Unicorn 25 .

La cybersécurité industrielle est au cœur du savoir-faire de WALLIX. L'an dernier, WALLIX a initié son plan de développement sur 4 ans : Unicorn 25, avec un objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle à horizon 2025. Parmi les piliers de cette croissance : l'industrie (OT), secteur clé pour WALLIX, qui possède une expertise forte et unique, développée depuis de nombreuses années, et reconnue aujourd'hui par le Gartner .

Un choix doublement stratégique puisque le marché de la cybersécurité industrielle est estimé à 15,5 milliards de dollars et qu'il devrait enregistrer une croissance mondiale de 15,8% d'ici à 2027, d'après VPA Research. En effet, la transformation numérique du secteur expose considérablement les entreprises industrielles aux cyberattaques. Équipements connectés (IoT industriel), services cloud, Big Data Analytics, Blockchain, Intelligence Artificielle… Ces usages du numérique se multiplient de manière exponentielle et représentent autant de nouvelles portes d'entrée potentielles pour les hackers, qu'il faut sécuriser.

WALLIX accompagne depuis de nombreuses années les entreprises industrielles dans la sécurisation de ces points d'accès. WALLIX souhaite aujourd'hui concrétiser cette expertise forte au travers d'une offre dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels : OT.security

OT.security c'est…

Une offre complète :

WALLIX PAM40T

WALLIX propose désormais PAM4OT, un package dédié aux entreprises industrielles qui s'appuie sur WALLIX PAM4ALL, la solution unifiée de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, tous les accès, humains ou machines. Dans ce package, WALLIX PAM4ALL est configurée de base pour les environnements industriels et s'adapte à tous les cas d'usage. S'ajoute à cela un tarif simplifié, pour garantir toutes les fonctionnalités nécessaires à la sécurisation des accès et des identités numériques de l'industrie, et la formation des partenaires du réseau de distribution de WALLIX.

WALLIX Inside

Cette solution s'adresse aux acteurs de l'ingénierie industrielle, tel que Fives ou Schneider Electric , qui partagent avec WALLIX l'idée que tout outil numérique doit être sécurisé à sa conception. Ainsi, WALLIX Inside regroupe toutes les technologies de WALLIX de sécurisation des accès et des identités numériques et s'intègre "by design" directement dans les solutions des spécialistes de l'ingénierie industrielle pour assurer une transition vers l'industrie 4.0 sécurisée.

Un réseau de partenaires spécialistes :

Pour accompagner les entreprises industrielles, WALLIX s'appuie sur la puissance de son réseau de vente indirecte, tout secteur confondu, composé de plus de 300 partenaires (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux (GSI) et cabinets de conseil), partout à travers le monde. Véritable modèle de réussite puisque WALLIX couvre aujourd'hui 80% du marché mondial grâce à ses partenaires.

Grâce à OT.security, WALLIX va pouvoir accélérer sur le secteur de l'industrie en faisant monter en compétences ses partenaires sur ces enjeux spécifiques grâce notamment aux formations du package PAM4OT, pour permettre aux partenaires d'avoir la double expertise : IT et OT.

Parallèlement, WALLIX va également continuer de multiplier les alliances stratégiques OT à l'instar de Nozomi Networks , le leader de la sécurité et de la visibilité OT et IoT, ainsi que des partenariats avec les distributeurs, les revendeurs, ou les intégrateurs du monde entier spécialistes de l'OT tel qu' Axians (VINCI Energies).

Une identité propre :

Pour maximiser la visibilité de son expertise du secteur industriel, WALLIX lance un site web dédié : www.OT.security

Véritable plateforme tournée vers les problématiques de cybersécurité des industriels, ce site détaille les réponses technologiques de WALLIX aux enjeux et cas d'usages des différents domaines concernés. Les questions suivantes y sont abordées : Comment sécuriser les accès digitaux des prestataires tout en prenant en compte les protocoles industriels ? Les transferts de fichiers ? Comment assurer la continuité d'activité ?

" L'offre OT.security que nous dévoilons aujourd'hui était attendue de nos clients et partenaires. Elle représente le socle dont nous avions besoin en termes de lisibilité et de structuration pour répondre aux enjeux de cybersécurité Industrielle. Avec cette visibilité renforcée, nous envoyons un message clair au marché. " explique Yoann Delomier, OT Team Leader chez WALLIX .

" Les enjeux métiers des industriels, de leurs systèmes, de leurs chaînes de production, et leurs accès distants sont depuis toujours des cas d'usage très forts dans l'expertise de WALLIX, qui influencent l'évolution de notre roadmap produits. Les acteurs industriels qui s'engagent dans une démarche de transformation numérique doivent nécessairement mettre en place une stratégie de cybersécurité afin de renforcer leur résilience et leur compétitivité pour en tirer pleinement partie. C'est au cœur de nos missions de faciliter cette transformation, dès la conception, grâce à notre expertise des environnements industriels et l'adaptation de nos technologies. Nous voulons ainsi offrir à nos clients plus de sécurité et plus d'agilité dans un monde de plus en plus numérique. " affirme Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX .

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. Les technologies de WALLIX permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elles garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX s'appuie sur un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 2000 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique.

OT Security est une offre de WALLIX dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACT PRESSE

LEWIS

Louise CAETANO

06 98 82 07 71 / WALLIXfrance@teamlewis.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mpudlpibYmqVnp5tkphuaWWVmJeTmpSYmpOZxmRqZciZbG5oymxpapScZnBnmmxp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76573-20221006_otsecurity_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com