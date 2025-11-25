WALLIX : WALLIX accélère sa stratégie IA avec l'acquisition de la startup française Malizen

Enrichissement des solutions WALLIX dès 2026 avec l'analyse comportementale des utilisateurs pilotée par l'IA

Renforcement des équipes R&D avec un pôle de compétence spécialisé dans l'IA

Une opération créatrice de valeur et qui préserve la solidité financière du Groupe

Paris, 25 novembre 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce l'acquisition de la société française Malizen, spécialisée dans l'analyse de données de cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle.

L'IA au service de la cybersécurité proactive

Implantée à Rennes, au cœur du Pôle d'excellence cyber où WALLIX dispose d'un de ses centres de R&D, Malizen est une pépite technologique née d'un essaimage issu de travaux de recherche menés au centre Inria de Rennes (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) par son dirigeant-fondateur, Christopher Humphries, diplômé d'un doctorat en cybersécurité de l'Université de Rennes 1 en partenariat avec la Direction Générale de l'Armement.

La Société est spécialisée dans l'analyse du comportement des utilisateurs ( User Behaviour Analytics ) et joue un rôle stratégique dans la cybersécurité en permettant aux organisations de détecter et d'anticiper les menaces de manière proactive. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, la solution permet d'analyser le comportement des utilisateurs pour détecter les anomalies et anticiper les risques cyber, offrant ainsi une visibilité accrue et une capacité d'action préventive renforcée.

Christopher Humphries a su fédérer autour de lui des actionnaires de premier plan dont l'Inria et des business angels reconnus dans l'univers des hautes technologies tels qu'Éric Bantegnie (fondateur d'Esterel Technologies) et les fonds Tomcat, Hypade et Corcovado qui deviendront actionnaires de WALLIX dans le cadre de cette opération.

Enrichissement des solutions WALLIX piloté par l'IA

L'acquisition de Malizen accélère la feuille de route de WALLIX autour de l'IA et s'inscrit pleinement dans la stratégie d'enrichissement et de plateformisation de la solution IAM-PAM du Groupe.

WALLIX se dote à la fois d'une équipe de talents spécialisés dans l'IA, qui vient renforcer les équipes R&D déjà mobilisées, et d'une nouvelle technologie qui viendra enrichir sa suite logicielle dès 2026. L'intégration de l'analyse comportementale des utilisateurs humains et non humains dans les solutions WALLIX constitue un levier commercial puissant, en particulier pour les grands comptes, confrontés à des volumes d'accès très élevés (internes, externes, dans les systèmes d'information, dans les réseaux industriels) ayant besoin de renforcer leur résilience grâce à une anticipation intelligente des cyber attaques et des erreurs humaines :

Les organisations de taille moyenne, souvent limitées en compétence pour exploiter au mieux les solutions de Cyber ;

Les MSP (fournisseurs de services managés), qui ont besoin de renforcer leur capacité d'analyse à grande échelle, pour leurs clients multi-sectoriels aux besoins très divers.

Les entreprises industrielles pour qui l'autonomie stratégique est un facteur clé, ainsi que la capacité à anticiper les risques humains ou informatiques sur les automates ou les réseaux industriels.

Une opération créatrice de valeur pour les actionnaires

L'opération se traduit par l'acquisition de 100% des actions composant le capital social de la société Malizen sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 M€, dont 0,2 M€ d'endettement financier net, selon les modalités suivantes :

80% de la valeur des titres (soit 1,1 M€) payé immédiatement, dont 0,2 M€ en numéraire et le solde par attribution de 37 764 actions WALLIX existantes et autodétenues [1] représentant 0,56% du capital ;

20% de la valeur des titres (soit 0,3 M€) conditionné à l'atteinte d'objectifs de performance technologique et financière et payé à part égale en septembre 2026 et septembre 2027, à hauteur de 50% en numéraire et 50% en actions WALLIX.

Tous les actionnaires de Malizen deviendront ainsi actionnaires de WALLIX et se sont engagés à conserver l'intégralité des actions reçues durant une période minimale de 6 mois.

Au 30 juin 2025, WALLIX disposait d'une assise financière solide, avec une trésorerie de 9,4 M€ et une dette financière de 8,1 M€, L'opération, non dilutive en capital, préserve la solidité financière du Groupe.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir Malizen dans le groupe WALLIX, et l'équipe dirigée par Christopher Humphries. Cette opération stratégique ciblée accélère le déploiement de l'IA dans nos solutions de PAM et d'IAM pour étendre leur capacité de détection des risques cyber chez les clients. Ce qui nous réunit c'est également la roadmap que nous avons bâtie autour de l'IA et la cyber, ainsi que la capacité à préserver le bon compromis entre l'innovation et la simplicité d'usage. L'intégration de l'équipe Malizen ouvre de formidables perspectives pour enrichir notre portfolio à l'avenir, avec des solutions encore plus intelligentes capables de détecter les anomalies, anticiper les usages à risque humains, les risques machines ainsi que l'agentic, c'est à dire l'anticipation des risques non humains qui représente un potentiel de marché d'environ 8 milliards de dollars d'ici 2030 comparé à 1,8 milliard de dollars en 2025 [2] . Cette opération confirme enfin notre volonté de participer à l'inéluctable consolidation du marché en Europe et notre ambition de proposer une offre indépendante européenne pour améliorer la résilience des environnements IT et OT des entreprises. »

Christopher Humphries, Président de Malizen, commente : « Nous sommes ravis de rejoindre WALLIX. Ce rapprochement représente une étape structurante pour notre développement, en nous permettant de nous appuyer sur des solutions reconnues ainsi que sur une force marketing et commerciale d'envergure. »

Bruno Sportisse, PDG d'Inria, ajoute : « C'est une grande satisfaction de voir une spinoff d'Inria et de la recherche publique, qui a été accompagnée par Inria Startup Studio, rejoindre une entreprise de la filière nationale de la cybersécurité. La consolidation par WALLIX permet de contribuer au dynamisme et à l'expertise technologique française et européenne dans ce domaine stratégique. »

