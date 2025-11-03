Wallix voit sa croissance s'accélérer, le titre réagit positivement
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:37
Le spécialiste de la protection des identités et des accès numériques a fait état ce matin d'une 'excellente dynamique' de son activité au titre du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 21,7% à 9,5 millions d'euros.
A fin septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé sur neuf mois ressort en progression de 19,8% à 27,5 millions d'euros.
Les revenus récurrents (souscriptions et maintenance) - qui représentent plus de 75% du chiffre d'affaires consolidé - ont atteint à eux seuls 20,7 millions d'euros, portés par l'hyper croissance des revenus de souscriptions (+42,9%),
Dans un communiqué, Wallix indique que sa dynamique commerciale, la forte récurrence de ses revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise de ses coûts lui permettent d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et l'atteinte d'un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice.
Suite à cette publication qualifiée de 'haute tenue' par les analystes de TP ICAP Midcap, le titre grimpait de 8% pour revenir, autour de 25 euros, à des sommets depuis le début de l'année 2022.
Valeurs associées
|25,1500 EUR
|Euronext Paris
|+8,87%
A lire aussi
-
Les députés français poursuivent ce lundi l'examen du volet recettes du projet de loi de finances 2026 dans un climat d'incertitudes alors que plus de 2.000 amendements restent à débattre, ce qui devrait mettre en péril le vote solennel initialement prévu mardi ... Lire la suite
-
(AOF) - GTT (+7,07% à 11,895 euros) GTT est propulsé en tête du SBF 120 grâce à sa performance supérieure aux attentes au troisième trimestre de son exercice 2025 et au relèvement de ses objectifs annuels. Sur cette période, la société d'ingénierie navale a généré ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer