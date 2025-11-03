 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 148,75
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wallix voit sa croissance s'accélérer, le titre réagit positivement
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:37

Wallix a annoncé lundi que sa croissance s'était accélérée au troisième trimestre, ce qui permettait au spécialiste français de la cybersécurité de revenir non loin de ses plus hauts de trois ans à la Bourse de Paris.

Le spécialiste de la protection des identités et des accès numériques a fait état ce matin d'une 'excellente dynamique' de son activité au titre du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 21,7% à 9,5 millions d'euros.

A fin septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé sur neuf mois ressort en progression de 19,8% à 27,5 millions d'euros.

Les revenus récurrents (souscriptions et maintenance) - qui représentent plus de 75% du chiffre d'affaires consolidé - ont atteint à eux seuls 20,7 millions d'euros, portés par l'hyper croissance des revenus de souscriptions (+42,9%),

Dans un communiqué, Wallix indique que sa dynamique commerciale, la forte récurrence de ses revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise de ses coûts lui permettent d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et l'atteinte d'un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice.

Suite à cette publication qualifiée de 'haute tenue' par les analystes de TP ICAP Midcap, le titre grimpait de 8% pour revenir, autour de 25 euros, à des sommets depuis le début de l'année 2022.

Valeurs associées

WALLIX GROUP
25,1500 EUR Euronext Paris +8,87%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Débat parlementaire sur le projet de loi de finances 2026
    Budget: Les débats se poursuivent à l'Assemblée sur fond d'incertitudes
    information fournie par Reuters 03.11.2025 11:57 

    Les députés français poursuivent ce lundi l'examen du volet recettes du projet de loi de finances 2026 dans un climat d'incertitudes alors que plus de 2.000 amendements restent à débattre, ce qui devrait mettre en péril le vote solennel initialement prévu mardi ... Lire la suite

  • cuve de méthaniers (Crédit: / crédit photo gtt)
    GTT, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du 3 novembre 2025 -
    information fournie par AOF 03.11.2025 11:57 

    (AOF) - GTT (+7,07% à 11,895 euros) GTT est propulsé en tête du SBF 120 grâce à sa performance supérieure aux attentes au troisième trimestre de son exercice 2025 et au relèvement de ses objectifs annuels. Sur cette période, la société d'ingénierie navale a généré ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 03.11.2025 11:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 03.11.2025 11:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank