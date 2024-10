Wallix vise un résultat d'exploitation positif au second semestre 2024

(AOF) - Au premier semestre 2024, Wallix affiche une perte d'exploitation de 6,24 millions d'euros contre 6,1 millions il y a un an. Sa perte nette ressort à 5,6 millions d'euros contre 5,43 millions d'euros il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé sur ce semestre s'élève à 15,1 millions d'euros et enregistre une progression de +8,7% soutenue par une croissance significative des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) qui atteignent 10,8 millions d'euros (+32,2% comparé au 1er semestre 2023) et représentent 71,6% du chiffre d'affaires semestriel (comparé à 58,8% au 1er semestre 2023).

En raison du report de la signature d'un certain nombre de licences dans le secteur public en France dû à un environnement politique incertain, les revenus des licences enregistrent un recul de 29,5% sur le semestre que la Société espère rattraper d'ici à la fin de l'année.

À fin juin, le groupe détenait un portefeuille de 3 099 contrats actifs (+22,7% sur un an) avec un taux de rétention de plus de 95%.

"Nos leviers de croissance, associés au rattrapage attendu des ventes de licences différées en France au premier semestre, à la saisonnalité des ventes (56% du chiffre d'affaires réalisé en moyenne au second semestre sur les 4 dernières années), nous donnent une confiance accrue dans notre capacité à maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents et à générer un chiffre d'affaires au second semestre 2024 nettement supérieur à celui du premier semestre 2024. Ce volume d'affaires additionnel, associé à la politique de stabilisation des effectifs et de réduction des coûts récemment adoptée par notre groupe, permet de viser un résultat d'exploitation positif au second semestre 2024", explique l'éditeur européen de logiciels de cybersécurité.

