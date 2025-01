Wallix: une certification pour la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels de cybersécurité Wallix annonce l'obtention de la certification ISO/IEC 27001:2022, 'norme reconnue mondialement pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SGSI)'.



En adhérant à cette norme, il explique gérer la sécurité de l'information de sa plateforme SaaS Wallix One dans le respect d'un cadre des plus rigoureux afin de protéger les données de ses clients, employés ou partenaires contre les cybermenaces.



Ce processus de certification a impliqué un audit externe qui a évalué divers aspects des opérations de Wallix, incluant ses systèmes informatiques corporatifs, les environnements de développement de produits et les services de support client.





