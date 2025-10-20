Le groupement "Cartes bancaires" élit Gérald Grégoire comme nouveau président

( AFP / JOEL SAGET )

Gérald Grégoire, directeur général adjoint du Crédit Agricole, a été élu président du groupement "Cartes bancaires" (CB), acteur dominant des cartes de paiement en France, en remplacement de Jean-Paul Mazoyer, a indiqué CB lundi.

"Le 17 octobre, à l’issue du Conseil de Direction de CB, Gérald Grégoire a été élu à l’unanimité Président du Conseil de Direction", pour diriger le GIE CB aux côtés de Philippe Laulanie, administrateur et directeur général, selon le communiqué.

Il travaillera "dans la continuité de la stratégie mise en œuvre via le plan CB Dynamique 2026", une stratégie qui doit permettre de "renforcer et dynamiser" cette filière nationale à travers une nouvelle signature: "CB, le paiement made in France".

Né en 1984, CB permet lors d'une transaction par carte à l'argent de transiter du compte de l'acheteur à celui du vendeur.

Avec 77 millions de cartes en circulation, CB est archi-dominant en France, mais est en perte de vitesse ces dernières années face aux géants américains Visa et Mastercard, et également face à l'explosion du nombre de paiements par téléphone mobile, notamment grâce à la solution européenne Wero, lancée par l'European Payments Initiative (EPI).