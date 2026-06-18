Wallix signe un partenariat stratégique avec Inria dans l'IA

Le spécialiste des solutions de cybersécurité et Inria ont annoncé à l'occasion de VivaTech 2026 la signature d'un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de solutions d'intelligence artificielle de confiance dédiées à la cybersécurité des identités et des accès.

Cette coopération associera les capacités de recherche de l'institut public et l'expertise industrielle de Wallix autour de plusieurs thématiques, dont l'analyse comportementale des identités, la gouvernance intelligente des accès, la gestion des identités non humaines, la conformité continue et les systèmes d'IA de confiance.

Les deux partenaires entendent développer des projets de recherche, des démonstrateurs technologiques et des initiatives d'innovation conjointes afin de renforcer la sécurité des systèmes d'information et de répondre aux enjeux croissants de conformité, de résilience et de souveraineté numérique.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des collaborations déjà engagées entre Wallix et l'écosystème Inria, notamment à travers Malizen, une startup issue du Centre Inria de l'Université de Rennes et désormais intégrée au groupe Wallix. Il s'agit par ailleurs du premier partenariat stratégique conclu par Inria avec un acteur de la filière française de la cybersécurité.