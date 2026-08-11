WALLIX : NextStage AM renforce son engagement au capital pour soutenir la stratégie de construction d'un champion de la souveraineté numérique européenne

Paris, 11 août 2026 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce la montée à son capital de la société d'investissement NextStage AM au travers de la conversion de l'intégralité des obligations souscrites en 2023 en 312 499 actions nouvelles [1] .

Cette opération se traduit par un renforcement des capitaux propres du Groupe de 5,0 M€, une réduction de même ampleur de l'endettement financier et une réduction des frais financiers libérant des cash-flows pour poursuivre la politique raisonnée d'investissement.

Elle s'inscrit en complément du financement non dilutif de 25 M€ (extensibles à 65 M€), annoncé le 28 juillet 2026, et contribue ainsi à consolider la structure de bilan de WALLIX pour accompagner sa stratégie de croissance et poursuivre la construction d'une plateforme européenne souveraine dans la cybersécurité.

Au-delà de son impact financier, cette opération traduit la confiance de NextStage AM, actionnaire historique de WALLIX, dans la trajectoire de création de valeur du Groupe.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Cette opération s'inscrit dans la continuité de la levée de dette non dilutive réalisée récemment et contribue à renforcer notre structure financière. Le choix de NextStage de convertir l'intégralité de son obligation et de poursuivre son engagement à nos côtés en tant qu'actionnaire témoigne de sa confiance dans notre stratégie et notre potentiel de création de valeur. »

Jean-David Haas et Henri Bitar, représentants de NextStage AM, ajoutent : « Cette opération vient saluer le parcours de croissance et le levier opérationnel engagés par la direction depuis notre investissement de 2023. La rigueur de son exécution, sa trajectoire de rentabilité qui se confirme et son développement européen en font un acteur robuste de la cybersécurité souveraine. Convertir l'intégralité de nos obligations en actions, c'est réaffirmer avec force notre confiance dans le potentiel du Groupe. »

Prochaine publication : Résultats semestriel 2026, le 8 octobre 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 4 000 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

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[1] Le nombre d'actions composant le capital de WALLIX va ainsi passer de 6 787 070 à 7 099 569. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 11 août 2026.