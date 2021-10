WALLIX : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

Paris, 29 octobre 2021 - WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cybersécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet investors.wallix.com.

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 600 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX GROUP, qui compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault, est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs

Olivier Lambert

Tel. +33 (0)1 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse Finance

Déborah Schwartz

Tél. +33 (0)1 53 67 36 35 / dschwartz@actus.fr

