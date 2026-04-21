WALLIX : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Paris, 21 avril 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet investors.wallix.com dans la rubrique "Documents Financiers".
Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2026, le 16 juillet 2026
A PROPOS DE WALLIX
WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.
L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 900 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.
WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.
L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.
www.WALLIX.com | info@wallix.com
CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE
ACTUS Finance & Communication
Relations Investisseurs - Hélène de Watteville
01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr
Relations Presse – Déborah Schwartz
06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : mZtxaZlmamvKlptwkpxsa2OUaZtlyJGcbWaVmGFtl8ebmHKUxpdibZuVZnJonGVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97702-mad-rfa-2025.pdf
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