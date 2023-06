Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: levée de fonds bouclée, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 13:56









(CercleFinance.com) - Wallix, un éditeur de logiciels de cybersécurité, a annoncé vendredi avoir bouclé une levée de fonds de 10,5 millions d'euros, une opération dilutive qui faisait lourdement chuter son cours de Bourse.



L'opération a pris la forme d'une augmentation de capital de 5,5 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers via la plateforme de financement PrimaryBid.



Il s'agit d'un montant supérieur aux quatre millions d'euros que le groupe anticipait initialement.



A ce montant doit venir s'ajouter un emprunt obligataire convertible en actions de cinq millions d'euros à souscrire par le fonds de capital-développement NextStage.



Les actions nouvelles, qui représentant environ 8,8% du capital avant l'augmentation de capital et 8,1% après sa réalisation, ont été placées à un prix de 10,50 euros l'action.



Ce dernier représente une décote de 16% par rapport au cours de clôture d'hier, sans compter l'impact dilutif de la transaction: la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération se trouvera ramenée à 0,92%.



Le produit de la levée de fonds est destiné au financement de sa stratégie de croissance externe.



Vers 13h45, le titre chutait de plus de 12% dans des volumes représentant plus de 20 fois ceux échangés, en moyenne, sur les quatre premières séances de la semaine.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris -12.48%