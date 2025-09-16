WALLIX : Lancement d'une nouvelle offre pour renforcer la cybersécurité des PMEs et ETIs

Paris, le 16 septembre 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen d'Identity & Access Management (IAM) et leader reconnu de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT). WALLIX annonce le lancement de WALLIX One PAM Core , solution SaaS ou on-premise dédiée au contrôle et à la sécurité des accès à privilèges internes des PMEs et ETIs. Ces entreprises sont en première ligne face à la montée des cyberattaques et à l'entrée en vigueur de la directive NIS2. Elles doivent agir vite, mais beaucoup sont freinées par des solutions complexes, longues à déployer et inadaptées à leurs réalités. WALLIX répond à ce défi avec WALLIX One PAM Core, une solution pensée pour concilier exigences de sécurité et efficacité opérationnelle.

Sécuriser l'essentiel, sans complexité technique

WALLIX One PAM Core permet aux PMEs et ETIs de reprendre le contrôle sur les accès internes de leur Système d'Information, et de l'ensemble des équipements de leurs environnements IT et OT. Ces accès internes, à la fois critiques et plus simples à maîtriser, constituent un point de départ essentiel dans la mise en place d'une politique de cybersécurité et d'une stratégie de gestion des accès à privilèges. La solution permet de renforcer immédiatement la sécurité, sans modifier l'infrastructure existante, et répond aux exigences de conformité des normes telles que NIS2 ou ISO 27001, qui imposent une traçabilité stricte des accès aux systèmes sensibles.

WALLIX One PAM Core offre une réduction immédiate des risques, une visibilité accrue sur les comptes à privilèges, et pose les fondations idéales pour élargir la sécurisation des accès vers des usages plus avancés (accès tiers, gestion du moindre privilège…), sans rupture ni complexité.

Une approche pragmatique et évolutive de la sécurité des accès

Conçue pour accompagner la maturité progressive des organisations , WALLIX One PAM Core s'intègre naturellement dans une stratégie de cybersécurité à long terme. Grâce à l'approche modulaire de la plateforme SaaS WALLIX One, les entreprises peuvent activer de nouvelles fonctionnalités à leur rythme, selon leurs priorités et leur niveau de maturité, sans interruption ni refonte technique.

« WALLIX One PAM Core est bien plus qu'un point d'entrée vers une stratégie PAM : c'est une réponse concrète aux attentes des dirigeants confrontés à la pression réglementaire et à la nécessité de maîtriser les coûts. Nous mettons à disposition des PMEs et ETIs une solution essentielle à leur cyberprotection, sans lourdeur technique ni coûts cachés. Nos clients veulent de l'efficacité, de la simplicité, et la possibilité de faire évoluer leur dispositif à leur rythme. » explique Julien Cassignol , CTPO de WALLIX .

Jean-Noël de Galzain, CEO de WALLIX, ajoute : « Cette offre, dédiée aux PME et ETI, répond aux besoins de sécurisation identifiés dans le Contrat Stratégique de Filière (CSF) Industrie de Sécurité 2024-2027. Ces entreprises sont fréquemment sous équipées en solutions de cybersécurité, et en première ligne face aux cyberattaques avec un manque de ressources et de moyens. Certaines sont également sous-traitantes de grandes organisations assujetties aux réglementations de type NIS2 ou Dora et se doivent de se mettre à niveau pour rester fournisseurs. Il est donc essentiel de leur proposer des solutions packagées, compétitives et simples à déployer. C'est ce qui a motivé la conception de cette offre pour PME accessible on-premise ou en SAAS, pour leur permettre d'être équipées de PAM et d'IAM, et renforcer ainsi leur cybersécurité avec un modèle économique adapté. L'offre WALLIX One PAM Core sera également accessible auprès des partenaires certifiés, distributeurs et MSP, sur tous nos territoires.»

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité qui offre aux entreprises des solutions de sécurité des identités et des accès robustes, garantissant des interactions numériques fluides et sécurisées. Les technologies innovantes de WALLIX en matière de gestion des accès à privilèges, d'accès des collaborateurs et d'accès à la gouvernance protègent les actifs critiques, rationalisent la conformité et améliorent l'efficacité opérationnelle. Engagé à fournir des solutions d'identité et d'accès simples et sécurisées, WALLIX a pour mission de permettre des opérations sécurisées dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT).

