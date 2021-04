WALLIX : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS AU 28 FÉVRIER 2021

Paris, le 2 avril 2021 -



Date d'arrêté

des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote 28 février 2021 5 863 799 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 7 474 675 Total réel (ou net) des droits de vote : 7 450 145

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus les actions en auto-détention.

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

