 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions
information fournie par Actusnews 18/08/2026 à 18:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Paris, 18 août 2026 -

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté
des informations 		Nombre total d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote
31 juillet 2026 6 787 070 [1] Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 414 240
Total réel (ou net) des droits de vote : 8 409 583

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus des actions en auto-détention.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2026, le 8 octobre 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 4 000 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville
01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz
06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

[1] Le nombre d'actions composant le capital de WALLIX est passé de 6 787 070 à 7 099 569 depuis le 11 août 2026, à la suite de la conversion de l'intégralité des obligations souscrites en 2023 par NextStage AM en 312 499 actions nouvelles ( voir le communiqué du 11 août 2026 ).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym1yZ8eYlG/HlWmaZJyZmmllb25kxZKalmiVmZKZlpmabpyTmWeVb5uVZnJqnWpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99855-ddv-juillet-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

WALLIX GROUP
23,100 EUR Euronext Paris -1,28%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancienne Bourse de Paris
    L'Europe vue en légère baisse avec l'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 19.08.2026 07:37 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, dans un ‌contexte d'incertitude géopolitique liée au Moyen-Orient et de flambée des rendements obligataires à l'échelle mondiale. D'après les premières ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 19.08.2026 07:36 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EQUINOR ... Lire la suite

  • Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Paris
    La France va expulser sous peu deux diplomates iraniens, dit Barrot
    information fournie par Reuters 19.08.2026 07:09 

    La France va ​expulser deux diplomates iraniens "dans les tout prochains jours", a ​annoncé mardi le ministre des ​Affaires étrangères, Jean-Noël ⁠Barrot, citant une réponse ‌à l'agression subie par deux diplomates français ​en ‌Iran le mois dernier. "J'avais ⁠annoncé ... Lire la suite

  • Un trader travaille à la Bourse de New York
    Wall Street en baisse alors que la "tech" pèse et les obligations grimpent
    information fournie par Reuters 19.08.2026 07:07 

    par Sinéad Carew et Shashwat Chauhan La Bourse de ‌New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli de titres technologiques, alors que ​les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient ont porté les rendements obligataires à des niveaux records ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,46 +0,14%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 341,5 +0,16%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank