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WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions
information fournie par Actusnews 16/06/2026 à 18:00

Paris, 16 juin 2026 -

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté
des informations 		Nombre total d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote
31 mars 2026 6 743 070 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 362 252
Total réel (ou net) des droits de vote : 8 353 646
30 avril 2026 6 743 070 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 366 089
Total réel (ou net) des droits de vote : 8 358 747
31 mai 2026 6 743 070 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 340 654
Total réel (ou net) des droits de vote : 8 335 896

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus des actions en auto-détention.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 16 juillet 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 900 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville
01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz
06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98779-ddv-mai-2026.pdf

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