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Wallix Group publie rapport annuel 2025
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:06

* Wallix a publié rapport financier annuel 2025, mettant en avant accélération de l’activité portée par montée en puissance des revenus récurrents. * Revenu mensuel récurrent atteint 2,6 M€ au 31 décembre 2025, en hausse de 29,1% sur 12 mois, soutenu par dynamisme PME, migration vers souscription, traction sur segment OT. * Chiffre d’affaires consolidé progresse à 40,6 M€ en 2025, hausse de 19,2% ; part des revenus récurrents monte à 70,7% contre 67,7% en 2024.

* Performance opérationnelle s’améliore nettement ; résultat d’exploitation ressort à -0,8 M€ contre -5,7 M€ en 2024, soutenu par croissance et discipline sur charges. * Perspectives 2026 visent poursuite de l’hyper-croissance des revenus récurrents, reprise ciblée des investissements, accélération grands comptes via partenariats GSI, intégration de Malizen pour renforcer capacités IA et UEBA. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Wallix Group SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/8BE051B69F20853D862D01696A231DB369B83FDA

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