WALLIX : EN 2020, WALLIX ÉTOFFE SA GAMME DE LOGICIELS DE CYBERSECURITÉ POUR LA METTRE AU COEUR DES USAGES NUMERIQUES

Paris, le 06 février 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciel de cybersécurité expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM) a présenté sa nouvelle stratégie produit 2020. Trois nouvelles lignes de produits complètent la solution WALLIX Bastion pour permettre à la société de se développer sur les secteurs exposés du Endpoint Protection Management (EPM), de la gestion des identités (IdaaS) et de la cybersécurité de des systèmes industriels.

Un BASTION étendu à la protection des accès aux applications et aux postes bureautiques

Dans le cadre de son plan stratégique Ambition 21, WALLIX poursuit son entreprise visant à faire émerger un leader européen de la cybersécurité avec une offre globale positionnée sur la protection des identités, des accès et des données des entreprises dans un monde numérique. Ainsi, fort de son expertise reconnue sur la gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management - PAM), WALLIX étend aujourd'hui son offre pour présenter un portefeuille composé de :

WALLIX Bastion, l'offre de PAM aujourd'hui reconnue dans le Magic Quadrant de Gartner, la Forrester Wave, et Kuppinger Cole, une offre distribuée dans le monde entier.

WALLIX BestSafe, une nouvelle offre de protection des endpoints destinée à protéger les utilisateurs bureautiques et métiers contre les ransomwares, les malwares et les cryptovirus.

WALLIX Trustelem (IDaaS), qui permet de simplifier et contrôler l'accès des utilisateurs aux applications, qu'ils soient administrateurs ou simples utilisateurs. Cette solution est disponible en mode service (SAAS) et particulièrement adaptée aux entreprises de taille moyenne et aux filiales de grands groupes.

Didier Cohen, CPO (Chief Product Officer) : « Avec le Bastion, WALLIX propose une solution de gestion des accès à privilèges de tout premier plan, très accessible, et vient de l'enrichir avec la fonction d'élévation et de délégation des privilèges (PEDM) qui permet un contrôle beaucoup plus fin des accès administrateurs. En 2020, nous allons permettre à nos clients de sécuriser les accès de l'ensemble de leurs utilisateurs à leurs applications, tant à l'intérieur des infrastructures informatiques (IT) que dans les environnements industriels (OT) ou dans les services cloud. Enfin, nous allons les aider à sécuriser leurs postes de travail avec des technologies innovantes et complémentaires aux solutions traditionnelles qui leur permettront de contrecarrer des attaques virales capables de menacer l'activité de l'entreprise ».

Cette nouvelle gamme logicielle est le fruit des investissements importants consentis sur les lignes de produits WALLIX en 2019 avec notamment la création d'un nouveau centre de R&D à Rennes dédié à la sécurité des applications dans le Cloud. C'est également le résultat de l'intégration des sociétés SIMARKS (start-up espagnole spécialisée dans le End Point Protection Management) et TRUSTELEM (pépite française positionnée sur l'IdaaS) acquises en 2019 qui font maintenant pleinement partie du groupe.

WALL4iOT une offre dédiée à la protection des actifs industriels des entreprises

Au départ spécialisé dans la sécurisation des ressources IT, WALLIX Group se positionne de plus en plus comme un spécialiste de la cybersécurité des environnements industriels, des automates et des usines grâce à sa solution WALL4iOT. Cette dernière a été spécifiquement packagée pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale sécurisée vers l'industrie 4.0 et l'internet des objets (IOT).

Avec une double approche, IT et OT, WALLIX propose ainsi une gamme cohérente de solutions logicielles qui concentre l'expertise de l'éditeur sur la gestion et le contrôle des accès des comptes à privilèges dorénavant étendue à l'ensemble des utilisateurs de l'organisation, des accès sur les infrastructures sensibles, et à l'ensemble des équipements industriels (les robots, les automates, les SCADA ou les objets connectés) pour étendre la confiance à de nouveaux usages.

Jean-Noël de Galzain, CEO rajoute « Avec 1000 clients de toutes tailles, dans plus de 50 pays et tous secteurs, la roadmap de Wallix s'inspire de plus en plus des usages de nos clients, des exigences métiers en matière de protection et de mise en conformité, avec l'ambition d'élever le niveau de sécurité en même temps que le confort des utilisateurs au quotidien. Nos solutions visent ainsi à utiliser la sécurité des accès, des identités et des données pour transformer les organisations de nos clients dans des environnements où la mobilité et le cloud défient la sécurité et la résilience de leur système d'information ou de leurs usines au quotidien. Autour d'une offre de confiance multi-usage de cybersécurité, nous voulons bâtir une relation durable et solide avec nos clients DSI, RSSI, patrons d'infrastructures IT ou patrons industriels, et les accompagner dans leurs défis numériques les plus importants, car ces défis sont aussi les nôtres. »

A propos de WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

www.wallix.com | info@wallix.com



