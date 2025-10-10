 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,38
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wallix confirme ses objectifs pour l'exercice 2025
information fournie par AOF 10/10/2025 à 08:15

(AOF) - Wallix a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort une perte nette de 3,0 millions d'euros comparé à une perte de 5,5 millions un an plus tôt à la même période. Le spécialiste des solutions de cybersécurité a enregistré un Ebitda de 559000 euros sur la période après une perte opérationnelle de 3,58 millions au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires s'établit à 18,01 millions d'euros contre 15,14 millions d'euros.

"La structure financière du groupe procure à Wallix l'autonomie financière pour poursuivre son cycle de croissance rentable, ses investissements dans l'innovation et enrichir ses solutions", précise un communiqué de la société.

Wallix anticipe une solide performance de son activité au second semestre, accompagnée d'une amélioration significative de son résultat d'exploitation, nettement supérieur à celui enregistré au 1er semestre.

Sur cette base, le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2025, visant une hyper croissance des revenus récurrents, un résultat d'exploitation positif et le maintien d'une assise financière solide, garantissant ainsi sa capacité à poursuivre ses investissements stratégiques et à renforcer son positionnement sur le marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WALLIX GROUP
24,2000 EUR Euronext Paris -8,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank