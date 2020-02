WALLIX : Agenda financier 2020 et programme de rencontres investisseurs

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès au système d'information, publie son agenda de communications financières 2020 et annonce son programme de rencontres investisseurs.

AGENDA FINANCIER

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 13 février 2020

Résultats annuels 2019 : 26 mars 2020

Chiffre d'affaires semestriel 2020 : 23 juillet 2020

Résultats semestriels 2020 : 15 octobre 2020

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications interviendront après la clôture du marché Euronext.

RENCONTRES INVESTISSEURS

Forum ODDO BHF : 09 et 10 janvier 2020

Réunion SFAF : 27 mars 2020

SmallCap Event :14 et 15 avril 2020

Forum Midcap Partners :13 mai 2020

Réunion SFAF : 16 octobre 2020

Actionaria : Novembre 2020

À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique et distribue ses produits grâce à un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Coté sur Euronext Growth, WALLIX GROUP, qui compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault, est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

www.wallix.com | info@wallix.com



ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs

Théo MARTIN

Tél. 01 53 67 36 75 / wallix@actus.fr



Relations Presse Finance

Nicolas BOUCHEZ

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr

Agence MCC

Relations Presse

Martine CAMILOTTI

Tél. 06 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com