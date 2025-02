WALLIX : 2024 : hyper croissance des revenus récurrents, chiffre d'affaires record et confirmation des objectifs de rentabilité

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +24,4% au 31 décembre 2024 ;

Chiffre d'affaires annuel record de 34,1 M € en 2024 dont 67,7% de revenus récurrents ;

Confirmation des objectifs financiers : résultat d'exploitation positif visé au second semestre 2024 et sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Paris, 6 février 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce son activité de l'exercice 2024.

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « WALLIX enregistre une excellente dynamique en 2024 dans un contexte économique et politique dégradé qui a impacté le secteur public et incité au report des investissements des entreprises. Malgré ces freins, nous avons gagné 600 nouveaux contrats en 12 mois portant le chiffre d'affaires à un nouveau record de 34 M€, en hausse de +13%, avec une accélération notable au 4 ème trimestre 2024 (+19%).

Nous recueillons les fruits de la transformation de notre business model. En seulement deux ans, nos revenus annuels récurrents ont bondi de +65% et représentent aujourd'hui plus de deux tiers de notre chiffre d'affaires. La société a atteint un stade de maturité qui lui permet d'anticiper un maintien de l'hyper-croissance des revenus récurrents. En effet, notre nouveau modèle commercial axé sur la souscription, les offres SAAS ainsi que nos 3 529 contrats actifs offrent une meilleure visibilité sur les revenus futurs ce qui est un puissant levier de croissance pour WALLIX et de valeur ajoutée pour nos clients.

Une nouvelle étape est franchie. WALLIX dispose aujourd'hui d'une taille critique avec une organisation plus mature pour bénéficier dès 2025, des leviers organiques de son modèle. La stabilisation des effectifs associée à une gestion rigoureuse des coûts nous apporte les conditions nécessaires pour optimiser nos performances, tout en continuant à améliorer notre productivité pour viser un résultat d'exploitation positif dès le second semestre 2024. Cette montée en puissance marque l'entrée de WALLIX dans une phase de croissance rentable sur l'exercice 2025, en préservant dès le départ une position solide de trésorerie au-delà de 10 M€ et le regard tourné vers l'avenir. »

Hausse des revenus récurrents de plus de 30% et croissance solide de l'activité

Au 31 décembre 2024, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,0 M€, en croissance de +24,4% par rapport au 31 décembre 2023. Le revenu annuel récurrent (ARR) atteint ainsi 24,5 M€ à fin 2024.

Les zones stratégiques du Groupe affichent un taux d'hyper-croissance uniforme :

Données non auditées, en k€ 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Variation MRR total 1 641 2 041 +24,4% dont France 989 1 249 +26,3% dont EMEA hors France 617 767 +24,4%

En France , le MRR au 31 décembre 2024 est en hausse de +26,3%. Dans un contexte politique et économique tendu, la dynamique commerciale est restée très positive, portée par les petites et moyennes entreprises et par la migration progressive des clients existants d'un modèle de licences vers un modèle de souscriptions. Le 4 ème trimestre marque une accélération nette de la croissance.

Le segment Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) hors France enregistre une croissance de son MRR de +24,4% au 31 décembre 2024. La région Moyen-Orient Afrique, deuxième zone la plus importante après la France, maintient une excellente performance avec une croissance de plus de +30%. Plusieurs contrats significatifs ont été signés au Moyen-Orient mais aussi en Europe avec notamment le développement des ventes SaaS WALLIX One.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 34,1 M€ en 2024, en hausse de 12,9%, et enregistre une accélération marquée sur le 4 ème trimestre qui a bénéficié du rattrapage annoncé des ventes de licences différées en France sur les 9 premiers mois de l'année mais aussi d'une activité plus dynamique dans un grand nombre de régions. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente 67,7% du chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2024, soit +9,0 points en 1 an.

Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'acquisition commerciale est resté très dynamique avec une hausse du nombre de contrats actifs de +21%, soit 601 contrats gagnés sur l'année. À fin décembre, le Groupe détenait un portefeuille de plus de 3 529 contrats actifs avec un taux de rétention de plus de 95% et un puissant potentiel de ventes additionnels ( upsell ).

Résultat d'exploitation positif visé au second semestre 2024 et croissance rentable attendue en 2025

Le Groupe a atteint une taille critique lui permettant de bénéficier des leviers opérationnels de son modèle économique stabilisé pour viser un résultat d'exploitation positif à partir du 2 nd semestre 2024.

L'augmentation significative du pipeline commercial enregistrée depuis le second semestre 2024, le potentiel d'upsell sur les 3 529 contrats actifs et le positionnement unique de WALLIX sur l'OT donnent à WALLIX une confiance accrue dans sa capacité à maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents en 2025. Dans le même temps, la stabilisation des effectifs et le contrôle des couts doivent permettre de délivrer une croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice 2025 tout en maintenant une assise financière solide.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024, le 20 mars 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

ANNEXES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Données non auditées, en K€ 2023 2024 Variation France 18 862 20 688 +9,7% EMEA hors France 10 794 12 839 +19,0% Hors EMEA 524 556 +6,1% Chiffre d'affaires total 30 180 34 083 +12,9%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUIT

Données non auditées, en K€ 2023 2024 Variation Souscriptions dont services managés (1) 4 579 7 894 +72,4% Maintenance (2) 13 128 15 187 +15,7% Licences 10 066 8 736 -13,2% Services 2 311 2 113 -8,6% Prestations annexes 96 153 +59,3% Chiffre d'affaires total 30 180 34 083 +12,9% Revenus récurrents (1) + (2) 17 705 23 081 +30,4%